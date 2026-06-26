Los amantes de la música electrónica tendrán una cita imperdible el próximo 25 de julio en Bogotá. La capital será el escenario de una nueva edición de Monumentum, un evento gratuito que reunirá a reconocidos exponentes de la escena electrónica nacional en una jornada al aire libre que busca consolidar a la ciudad como uno de los principales referentes de este género en el país.

Vassar se renueva para este 2026: descubra las grandes novedades que trae este festival de emprendimientos

El evento se realizará entre la una de la tarde y las nueve de la noche en la Plaza de Bolívar, en donde se podrá entrar libremente hasta que se complete el aforo del lugar. Es importante tener en cuenta que el ingreso estará permitido únicamente para mayores de edad.

Esta iniciativa surge por parte de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y su estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta, con la que se busca revitalizar el centro de la ciudad por medio de espacios culturales que aporten a la transformación del territorio.

Según lo mencionado por las autoridades, con esta edición de Monumentum se continúa con el fortalecimiento de “una amplia red de aliados que refleja el crecimiento de la escena electrónica en la ciudad”.

Por otro lado, cabe resaltar que este escenario cuenta con una articulación que reúne a diversas entidades públicas, organizaciones y actores del sector, gracias a una apuesta conjunta por la cultura, la economía y la creatividad.

La Ramona presenta ‘El amor existe’ y la fiesta Strangelove Cabaret: pride, música, arte y diversidad

La edición de este año llega impulsada por el proyecto que busca institucionalizar el festival bajo el nombre de ‘Monumentum: Bogotá Distrito Rave’. Esto significaría consolidar este espacio como una política pública permanente, lo que abriría paso a que el evento se realice de forma obligatoria una vez al año.

Entre los aliados estratégicos con los que se realiza esta fiesta se encuentran Páramo Presenta, además de reconocidos establecimientos nocturnos de la capital como Gate Club, Kaputt Club, Octava, Radio Berlín y VideoClub. Asimismo, la jornada cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Clúster DJ de Asobares, DNA Music, Mad Skills Academy y Pelado B.

Monumentum contará con una zona destinada a emprendimientos locales con el respaldo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia ‘Hecho en Bogotá’ y en articulación con la FUGA, buscando así incentivar la economía de los emprendedores.