¿El terremoto en Colombia afectó las obras del Metro de Bogotá? Este es el resultado de las inspecciones

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este 10 de agosto, una de las preocupaciones estuvo puesta sobre las grandes obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en Bogotá, entre ellas la construcción de la primera línea del Metro.

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Este martes, 11 de agosto, la Empresa Metro de Bogotá entregó un balance preliminar y aseguró que, tras las primeras inspecciones técnicas, no se han encontrado afectaciones en las estructuras del proyecto.

De acuerdo con la entidad, los edificios ubicados en el patio taller de Bosa, el viaducto y las estaciones fueron revisados después de la emergencia y, hasta el momento, no presentan daños.

Sin embargo, las evaluaciones especializadas continúan como medida de prevención, sobre todo por las múltiples réplicas.

Revisaron torres grúa, andamios y diferentes frentes de obra

Durante las 24 horas posteriores al terremoto, los equipos realizaron recorridos por distintos puntos de trabajo y concentraron parte de las verificaciones en aquellos elementos considerados de mayor exposición, entre ellos las torres grúa y los andamios.

El propósito, según explicó la Empresa Metro, fue comprobar que existieran condiciones seguras antes de continuar con las actividades propias de la construcción.

Después de realizar las inspecciones y mantener un periodo de observación, se autorizó la continuidad normal de las labores del proyecto. Hasta ahora, los expertos tampoco han detectado afectaciones en las áreas operativas revisadas.

Pese al balance favorable, tanto la Empresa Metro de Bogotá como el concesionario Metro Línea 1 mantendrán el monitoreo sobre las instalaciones mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

La entidad señaló que cualquier novedad que pueda surgir será comunicada tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

Finalmente, la Empresa Metro expresó solidaridad con las familias de las víctimas mortales y con las personas que resultaron afectadas por la emergencia que golpeó diferentes zonas del país.

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Siguen las réplicas tras terremoto de 7.4

En horas de la tarde de este 11 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano informó que, desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, se han presentado 106 réplicas.

De acuerdo con el reporte, 8 han superado la magnitud 3,0 y uno registró una magnitud superior a 4,0.