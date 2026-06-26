Vassar se renueva para este 2026: descubra las grandes novedades que trae este festival de emprendimientos

No hay pierde. Cuando se trata de conocer los mejores emprendimientos del país, Vassar siempre ha sido la plataforma ideal. A lo largo de sus nueve ediciones, este evento ha visibilizado y posicionado las historias de miles de marcas del país, con una programación que además invita a la integración y el disfrute. Este año, en su décima edición, la puesta en escena será aún más grande.

Del 1 al 5 de julio, Vassar Festival de Creadores convertirá el Parque El Country de Bogotá en una plataforma en la que emprendimiento, diseño, gastronomía, música y entretenimiento convergen en una experiencia cultural pensada para toda la familia.

Más que una feria comercial, el festival busca conectar al público con las historias, procesos y motivaciones que existen detrás de cada creación. Con su campaña HECHO POR, Vassar pone en el centro a los creadores y a las razones que dieron origen a sus proyectos, destacando el talento, la intuición y la perseverancia que hacen posible cada marca.

Durante nueve ediciones Vassar ha reunido a más de 3.492 emprendedores, generado más de 17.100 empleos directos e indirectos, e impulsado ventas superiores a los 144.000 millones de pesos, consolidándose como una de las principales plataformas de emprendimiento del país.

Esta edición 2026 incorporará nuevos recorridos, experiencias inmersivas y espacios diseñados para fomentar la exploración y el descubrimiento. Entre las novedades se destacan un escenario 360 para música y entretenimiento, librerías, cafés, talleres interactivos y actividades especiales relacionadas con la temporada mundialista.

En este edición, Vassar prevé la asistencia de cerca de 50 mil personas. Foto: Vassar - API

Además, el festival reunirá más de 350 marcas, de las cuales el 15 por ciento provienen de ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, mientras que cerca del 30 por ciento participarán por primera vez. Los visitantes podrán recorrer más de diez categorías entre moda, accesorios, bienestar, belleza, hogar, decoración, arte, fotografía, productos para niños y propuestas artesanales.

La oferta gastronómica no puede faltar. Incluirá productos de panadería, repostería, snacks, encurtidos y una selección de restaurantes con propuestas mexicanas, asiáticas, italianas, hamburguesas y alternativas saludables.

El diseño, la gastronomía, la moda y la creatividad se toman cada uno de los pabellones de la feria. Foto: Vassar - API

Una feria sostenible

En materia de sostenibilidad, Vassar participa este año en la iniciativa Raíces del Renacer, una apuesta liderada por la Alcaldía de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), para apoyar el reverdecimiento del Bronx Distrito Creativo a través de la siembra colectiva de 200 plantas de especias nativas y adaptadas. Su propósito es reverdecer la zona y fortalecer la apropiación ciudadana de este emblemático espacio.

Esta acción se suma a sus logros alcanzados en 2024, cuando el evento se convirtió en la primera feria de emprendimiento Residuo Cero y Carbono Neutro del país.

La preventa está disponible a través de Ticketmaster, con tarifas especiales, descuentos para familias y un Pasaporte Vassar que permitirá disfrutar de los cinco días de programación.