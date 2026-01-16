El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

Seguramente en algún momento ha escuchado hablar de Midas. Este nombre se atribuye a un rey de Frigia que gobernó en la segunda mitad del siglo VIII a. C. y que se convirtió en uno de los personajes más célebres de la mitología griega, recordado por su insaciable deseo de riqueza.

Aunque la leyenda ha despertado numerosas interrogantes y curiosidad, es posible que Midas haya sido una persona real, y la arqueología podría haberlo confirmado. Según National Geographic, un equipo de arqueólogos descubrió en Gordion (Turquía) una tumba de unos 3.000 años que podría pertenecer a la familia del legendario monarca, famoso por convertir todo en oro.

Midas es conocido por la mitología griega como un rey de Frigia famoso por su deseo insaciable de riqueza. Foto: Heritage Images via Getty Images

La tumba, denominada Tumulus T26, se encuentra cerca del célebre Túmulo de Midas, en la antigua capital de Frigia, donde gobernaron Gordias y luego su hijo Midas. En ella se hallaron más de 100 objetos rituales y restos incinerados de un miembro de la élite, posiblemente pariente del rey, lo que indica su vinculación con la realeza del siglo VIII a. C.

“Basándonos en estos artefactos, estimamos que la persona en la cámara funeraria podría ser miembro de la familia real asociada con Gordion y Midas”, afirmó Mehmet Nuri Ersoy, ministro turco de Cultura y Turismo, según la agencia estatal Anadolu Ajansı.

Entre los hallazgos destacan jarras de bronce, quemadores de incienso y vasijas ceremoniales. La tumba, de aproximadamente 8 metros de altura y 60 metros de diámetro, contenía restos humanos y numerosos ajuares funerarios, incluida una jarra de bronce de 2.700 años. La riqueza y calidad de los objetos, así como su semejanza con el Túmulo de Midas, sugieren que el difunto pertenecía a la élite, posiblemente a la familia real.

Un equipo de arqueólogos descubrió en Gordion (Turquía) una tumba de unos 3.000 años. Foto: Getty Images

“Los 88 artefactos metálicos hallados en el túmulo T26, la mayoría en buen estado, ofrecen pistas únicas sobre las tradiciones funerarias y la estructura social de los frigios”, señaló el experto.