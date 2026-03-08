Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Hace varios siglos, los conquistadores españoles que llegaron a los Andes en el siglo XVI se encontraron con una imagen que les resultó asombrosa. Muchas personas tenían cráneos alargados y puntiagudos, una forma que, vista desde la perspectiva europea de la época, recordaba a las representaciones modernas de figuras alienígenas. Este rasgo llamó profundamente la atención de los cronistas, quienes intentaron explicarlo con interpretaciones que, con el tiempo, se demostrarían equivocadas.

Años después, las investigaciones permitieron entender que no se trataba de una característica natural, restos de extraterrestres, ni del resultado de prácticas violentas. En realidad, era parte de una tradición cultural conocida como modificación craneal artificial.

Esta práctica consistía en moldear la cabeza de los bebés mediante vendas o tablillas mientras los huesos del cráneo aún eran flexibles. El proceso podía prolongarse durante varios meses y tenía fines estéticos o simbólicos dentro de algunas comunidades, sin afectar el desarrollo del cerebro.

Investigaciones posteriores demostraron que esta forma del cráneo no era natural ni extraordinaria. Foto: Getty Images

De acuerdo con Bloomsbury, la modificación craneal intencional fue una práctica presente en distintas culturas a lo largo de la historia. El libro Boards and Cords, del antropólogo Tyler G. O’Brien, analiza esta tradición desde una perspectiva antropológica, revisando evidencia arqueológica que se remonta hasta hace unos 20.000 años y explicando cómo esta práctica se diferencia de las deformaciones naturales del cráneo.

Asimismo, un estudio publicado en ScienceDirect señala que la modificación craneal fue una práctica cultural extendida en numerosas sociedades antiguas. En la península de Paracas, ubicada en la costa sur del Perú, esta tradición ha sido estudiada para determinar si los distintos tipos de deformación del cráneo estaban relacionados con el sexo, el estatus social o los vínculos de parentesco durante el período de las Cavernas de Paracas (550–200 a. C.).

El análisis de 159 individuos reveló que el 98 % presentaba algún tipo de modificación craneal. El tipo más común fue el Tabular Erect (60 %), mientras que el tipo Bilobado apareció con mayor frecuencia en mujeres (34 %) que en hombres (19 %). Sin embargo, no se encontraron diferencias claras entre los tipos de modificación y el estatus social o los espacios funerarios.

Los investigadores sugieren que estas variaciones podrían estar relacionadas con la cosmología andina, en particular con el principio de cuatripartición, que influía en la manera en que estas sociedades comprendían el género y la identidad.

Los conquistadores españoles observaron que muchas personas en los Andes tenían cráneos alargados y puntiagudos. Foto: Getty Images

En ese sentido, los especialistas sostienen que las modificaciones corporales —como la forma del cráneo— constituían una forma relevante de expresar identidad social, cultural y de género en las sociedades antiguas.

Así, la modificación craneal intencional (MCI) se consolidó como una práctica cultural ampliamente difundida entre diversos pueblos antiguos, especialmente en América precolombina, donde funcionaba como un marcador visible de identidad social asociado a la etnicidad, el estatus y otros aspectos sociales.

En la región andina presentó una gran diversidad geográfica y temporal, y una de las evidencias más antiguas en el actual territorio peruano proviene del sitio de Pernil Alto, con una antigüedad que se remonta al cuarto milenio a. C.