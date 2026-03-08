Arqueología

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Este fenómeno generó todo tipo de preguntas y conjeturas que, con el paso del tiempo, fueron estudiadas para comprender por qué existían estos cráneos en la antigüedad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 9:12 a. m.
La apariencia de cráneos alargados resultó extraña desde la perspectiva europea.
La apariencia de cráneos alargados resultó extraña desde la perspectiva europea. Foto: Montaje de SEMANA con la IA

Hace varios siglos, los conquistadores españoles que llegaron a los Andes en el siglo XVI se encontraron con una imagen que les resultó asombrosa. Muchas personas tenían cráneos alargados y puntiagudos, una forma que, vista desde la perspectiva europea de la época, recordaba a las representaciones modernas de figuras alienígenas. Este rasgo llamó profundamente la atención de los cronistas, quienes intentaron explicarlo con interpretaciones que, con el tiempo, se demostrarían equivocadas.

Años después, las investigaciones permitieron entender que no se trataba de una característica natural, restos de extraterrestres, ni del resultado de prácticas violentas. En realidad, era parte de una tradición cultural conocida como modificación craneal artificial.

Esta práctica consistía en moldear la cabeza de los bebés mediante vendas o tablillas mientras los huesos del cráneo aún eran flexibles. El proceso podía prolongarse durante varios meses y tenía fines estéticos o simbólicos dentro de algunas comunidades, sin afectar el desarrollo del cerebro.

Investigaciones posteriores demostraron que esta forma del cráneo no era natural ni extraordinaria.
Investigaciones posteriores demostraron que esta forma del cráneo no era natural ni extraordinaria. Foto: Getty Images

De acuerdo con Bloomsbury, la modificación craneal intencional fue una práctica presente en distintas culturas a lo largo de la historia. El libro Boards and Cords, del antropólogo Tyler G. O’Brien, analiza esta tradición desde una perspectiva antropológica, revisando evidencia arqueológica que se remonta hasta hace unos 20.000 años y explicando cómo esta práctica se diferencia de las deformaciones naturales del cráneo.

Tecnología

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Tecnología

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Tecnología

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Tecnología

La inteligencia artificial estaría impulsando ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

Tecnología

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

Tecnología

El géiser más ácido del mundo vuelve a activarse tras años dormido: científicos observaron nuevas erupciones de hasta 10 metros

Tecnología

¿Miedo arqueológico? El misterio de la tumba del primer emperador chino, sellada por más de 2000 años, que nadie quiere abrir

Tecnología

¿Existieron las primeras baterías hace 2.000 años? El objeto arqueológico que podría reescribir la historia de la electricidad

Tecnología

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Asimismo, un estudio publicado en ScienceDirect señala que la modificación craneal fue una práctica cultural extendida en numerosas sociedades antiguas. En la península de Paracas, ubicada en la costa sur del Perú, esta tradición ha sido estudiada para determinar si los distintos tipos de deformación del cráneo estaban relacionados con el sexo, el estatus social o los vínculos de parentesco durante el período de las Cavernas de Paracas (550–200 a. C.).

El análisis de 159 individuos reveló que el 98 % presentaba algún tipo de modificación craneal. El tipo más común fue el Tabular Erect (60 %), mientras que el tipo Bilobado apareció con mayor frecuencia en mujeres (34 %) que en hombres (19 %). Sin embargo, no se encontraron diferencias claras entre los tipos de modificación y el estatus social o los espacios funerarios.

Los investigadores sugieren que estas variaciones podrían estar relacionadas con la cosmología andina, en particular con el principio de cuatripartición, que influía en la manera en que estas sociedades comprendían el género y la identidad.

Los conquistadores españoles observaron que muchas personas en los Andes tenían cráneos alargados y puntiagudos.
Los conquistadores españoles observaron que muchas personas en los Andes tenían cráneos alargados y puntiagudos. Foto: Getty Images

En ese sentido, los especialistas sostienen que las modificaciones corporales —como la forma del cráneo— constituían una forma relevante de expresar identidad social, cultural y de género en las sociedades antiguas.

Así, la modificación craneal intencional (MCI) se consolidó como una práctica cultural ampliamente difundida entre diversos pueblos antiguos, especialmente en América precolombina, donde funcionaba como un marcador visible de identidad social asociado a la etnicidad, el estatus y otros aspectos sociales.

En la región andina presentó una gran diversidad geográfica y temporal, y una de las evidencias más antiguas en el actual territorio peruano proviene del sitio de Pernil Alto, con una antigüedad que se remonta al cuarto milenio a. C.

Más de Tecnología

Dentro de la amplia oferta de aplicaciones disponibles, algunas pueden ser maliciosas.

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV.

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Por mucho tiempo se ha creído que cargar el celular toda la noche puede generar daños en la batería.

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Su desarrollo está impulsado por la inteligencia artificial y asistentes virtuales avanzados.

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Los expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad como limitar la exposición de información personal en internet.

La inteligencia artificial estaría impulsando ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

Como la Luna casi no emite luz visible en esta fase, el cielo nocturno se vuelve mucho más oscuro.

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

A unos 200 metros del Steamboat, en la parte posterior de la cuenca Norris, se localiza el géiser Echinus.

El géiser más ácido del mundo vuelve a activarse tras años dormido: científicos observaron nuevas erupciones de hasta 10 metros

El asunto del correo busca provocar curiosidad y presión para que el usuario haga clic rápidamente sin verificar la autenticidad.

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

Jóvenes usando dispositivos móviles.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

Noticias Destacadas