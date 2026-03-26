Hallazgo histórico: un nuevo fósil podría cambiar lo que sabemos sobre nuestros ancestros y la evolución humana

Un fósil de simio descubierto recientemente en el norte de Egipto está transformando la comprensión sobre la evolución temprana de los hominoideos, según investigadores del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura (MUVP).

Impactante hallazgo en el Mediterráneo: científicos analizan la aparición de un tiburón blanco

El hallazgo, publicado en Science, sugiere que los ancestros más cercanos de los simios modernos podrían haber surgido en el norte de África, fuera de las regiones tradicionalmente estudiadas del este del continente.

“Los hallazgos confirman que los paleontólogos podrían haber estado buscando ancestros hominoideos en el lugar equivocado”, señalan David Alba y Júlia Arias-Martorell, del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y la Universitat de Barcelona, en un artículo de opinión relacionado.

Con una antigüedad de entre 17 y 18 millones de años, la nueva especie, Masripithecus moghraensis, representa el hominoide conocido más cercano al linaje que, en última instancia, dio origen a todos los simios actuales, incluidos los humanos.

Actualmente, se acepta que los primeros simios (hominoideos basales) se originaron en Afro-Arabia durante el Oligoceno, hace más de 25 millones de años, y que allí se diversificaron antes de expandirse hacia Eurasia entre hace 14 y 16 millones de años, durante el Mioceno. Sin embargo, el origen de los simios modernos —el grupo que incluye a todas las especies vivas y a su último ancestro común— sigue siendo incierto, debido a que los fósiles de este periodo son escasos, están dispersos y resultan difíciles de interpretar.

El descubrimiento de un fósil en el norte de Egipto introduce una nueva hipótesis sobre el origen de los hominoideos. Foto: Getty Images

Esta incertidumbre se ve agravada por un registro fósil irregular en África, donde los hallazgos se han concentrado en pocas regiones, dejando amplias zonas potenciales del hábitat de los simios del Mioceno aún sin explorar.

En el estudio publicado en Science, Shorouq Al-Ashqar y su equipo del MUVP describen el fósil, hallado en la región de Wadi Moghra, en el norte de Egipto, que data de hace aproximadamente 17 a 18 millones de años.

Según los autores, esta especie contribuye a comprender mejor la diversidad y evolución de los simios primitivos en un momento clave, cuando Afro-Arabia se conectaba con Eurasia, lo que facilitó la dispersión de especies fuera de África.

Se sabe que los primeros hominoideos surgieron en Afro-Arabia hace más de 25 millones de años. Foto: Getty Images

Para determinar su posición en el árbol evolutivo, los investigadores emplearon un enfoque bayesiano moderno de datación de puntas, que integra rasgos anatómicos y edades fósiles para estimar relaciones evolutivas y tiempos de divergencia.

El análisis sugiere que Masripithecus moghraensis es el hominoide basal más estrechamente relacionado con el linaje que dio origen a los simios actuales. En esa línea, los autores plantean que los simios modernos podrían haberse originado en el norte de Afro-Arabia, el Levante o el Mediterráneo oriental.

*Con información de Europa Press