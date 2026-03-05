Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Los constantes avances científicos han permitido a los expertos realizar análisis y estudios que revelan detalles clave sobre el planeta y posibles riesgos que podrían generar alertas a nivel global. Tal es el caso de una nueva investigación que advierte que los niveles del mar podrían estar más altos de lo que se creía.

El estudio, publicado en la revista Nature, señala que gran parte de las investigaciones sobre el aumento del nivel del mar ha calculado de forma incorrecta el riesgo para las zonas costeras. Esto ocurre porque muchos análisis utilizan modelos teóricos en lugar de mediciones reales, lo que podría significar que el nivel del mar es más alto de lo estimado y que, por lo tanto, más territorio y millones de personas en el mundo estarían en riesgo de inundaciones costeras.

“Con base en nuestra evaluación de la literatura, el 90 % de las evaluaciones de peligros asumen niveles del mar costero basados en modelos geoides, en lugar de utilizar mediciones reales del nivel del mar. Nuestros metaanálisis a escala global muestran que el nivel del mar costero medido es más alto que el asumido en la mayoría de las evaluaciones de peligros”, explican los investigadores.

Si el nivel del mar es más alto de lo que indican los modelos, más territorios y millones de personas podrían estar en riesgo de inundaciones en zonas costeras. Foto: Getty Images

Esto significa que el aumento del nivel del mar representa una amenaza cada vez mayor para las zonas costeras bajas del planeta, como los deltas de ríos y las llanuras costeras densamente pobladas. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar podría aumentar entre 0,28 y 1,01 metros para el año 2100, e incluso más si se consideran las incertidumbres relacionadas con el comportamiento de las capas de hielo.

A este problema se suma el hundimiento del terreno en algunas regiones costeras, un fenómeno que incrementa aún más el riesgo de inundaciones. Por esta razón, evaluar correctamente la exposición y vulnerabilidad de estas zonas depende en gran medida de contar con datos precisos sobre la elevación del terreno, los cuales se obtienen a través de modelos digitales de elevación.

Actualmente, muchos de los datos utilizados para estudiar el aumento del nivel del mar provienen de satélites, lo que ha permitido realizar evaluaciones globales sobre los riesgos costeros. Sin embargo, estos modelos pueden presentar errores de varios metros o estar desactualizados, lo que afecta la precisión de los análisis, especialmente en zonas costeras planas y densamente pobladas.

Además, numerosos estudios no relacionan adecuadamente la elevación del terreno con el nivel real del mar en cada región. Esto se debe a que suelen utilizar referencias globales, como el geoide, que pueden diferir de la altura real del mar debido a factores como corrientes oceánicas, vientos, temperatura y salinidad.

Muchos estudios utilizan datos de elevación obtenidos por satélite, pero estos pueden tener errores de varios metros o estar desactualizados. Foto: Getty Images

Estas limitaciones pueden provocar una subestimación significativa del impacto del aumento del nivel del mar, incluso comparable con un siglo de incremento proyectado. Por esta razón, los investigadores realizaron un metaanálisis para medir estos errores y desarrollar mejoras en los modelos de elevación. También propusieron nuevas recomendaciones y estándares que permitan realizar evaluaciones más precisas sobre los riesgos costeros en el futuro.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó 385 estudios científicos publicados entre 2009 y 2025 sobre el aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones costeras. El análisis reveló fallas metodológicas importantes: el 73 % de las investigaciones no documenta adecuadamente los datos sobre la altura del nivel del mar, la elevación del terreno o las referencias verticales utilizadas. Además, solo el 1 % de los estudios alinea correctamente la información del nivel del mar con los datos de elevación terrestre.

Estos resultados sugieren que muchas evaluaciones podrían estar midiendo de forma imprecisa los riesgos costeros, especialmente en regiones con escasez de datos, como partes de África y Asia.