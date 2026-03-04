Científicos lanzan alerta por la posible llegada de un fenómeno atmosférico de gran escala que podría alterar el clima

Uno de los grandes avances de la tecnología en los últimos años ha sido el desarrollo de herramientas que permiten llevar a cabo análisis científicos cada vez más precisos. Gracias a estos recursos, los expertos pueden estudiar con mayor detalle fenómenos atmosféricos complejos y anticipar eventos que podrían tener impacto en la humanidad, como un posible colapso del vórtice polar.

Pero, ¿qué es exactamente el vórtice polar y por qué genera preocupación? Según explica la NASA, se trata de un fenómeno atmosférico propio del invierno que se forma cuando el sol deja de iluminar la región polar y las temperaturas descienden de manera drástica.

Esta situación favorece la creación de una gran masa de aire frío rodeada por una intensa corriente en chorro que circula de oeste a este, conocida como chorro polar nocturno. El sistema se extiende desde la tropopausa hasta la mesosfera y se caracteriza por temperaturas muy bajas y niveles reducidos de ozono en su interior.

El vórtice polar es una extensa área de baja presión y aire extremadamente frío que se forma y se mantiene alrededor de los polos de la Tierra. Foto: Getty Images/iStockphoto

El término “vórtice” hace referencia al movimiento antihorario del aire que mantiene el frío concentrado sobre las regiones polares. Durante el invierno, especialmente en el hemisferio norte, puede intensificarse y expandirse, empujando aire ártico hacia el sur a través de la corriente en chorro. Esto puede desencadenar olas de frío intensas en zonas de Estados Unidos, Europa y Asia.

No es un fenómeno nuevo ni se forma en la superficie terrestre, ya que se desarrolla en capas altas de la atmósfera. Aunque el concepto se ha popularizado en los últimos años, el principal riesgo asociado al vórtice polar está relacionado con las temperaturas extremadamente bajas que puede provocar cuando se desplaza hacia regiones menos acostumbradas al frío.

Se considera que el vórtice se debilita o se rompe cuando los vientos que lo rodean disminuyen por debajo de ciertos valores. En este contexto, los expertos han alertado recientemente sobre la posibilidad de un colapso que podría traer consecuencias meteorológicas relevantes.

De producirse en los próximos días, este fenómeno podría generar un cambio brusco en las condiciones atmosféricas. Los científicos y meteorólogos advierten que podría registrarse un tiempo inusual para la época del año, marcando un posible giro en la tendencia climática.

El vórtice polar se fortalece durante el invierno en cada hemisferio. Foto: Getty Images

Aunque en circunstancias normales el sistema parece estable, un debilitamiento significativo podría alterar el comportamiento del clima a corto plazo. Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse atentos ante posibles variaciones.

Por el momento no es posible fijar fechas ni prever eventos concretos para países como España. Sin embargo, a gran escala, se espera que la primavera meteorológica favorezca la llegada de masas de aire frío a latitudes más bajas.

Con un vórtice polar debilitado, el aire frío permanece menos confinado en el Ártico y, al combinarse con el aumento de la radiación solar propio de la estación, puede incrementarse la inestabilidad atmosférica, según explican desde MeteoVigo.