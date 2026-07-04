Colombia destaca por tener diversidad de destinos muy particulares, que destacan por encantos únicos y llamativos que atraen a propios y extraños. Uno de esos lugares se encuentra en el departamento de Santander.

El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

Se trata de El Palmar, un municipio en donde los viajeros se encuentran con varios sitios de interés, pero es su gran ceiba, ubicada en el parque principal del pueblo, es uno de los atractivos que más llaman la atención.

Se dice que esta es la ceiba urbana más grande del país, un árbol de más de 300 años que guarda la historia, la tradición y el alma de todo un pueblo. En sus raíces viven las leyendas y en su sombra, el respeto de las diferentes generaciones, indica la Gobernación de Santander.

En este municipio santandereano, la ceiba es uno de sus principales atractivos. Foto: Alcaldía Municipal Palmar/API.

El parque de este pueblo, ubicado a unas tres horas y media de Bucaramanga, capital del departamento, es un lugar especial donde los habitantes suelen reunirse para disfrutar del sol bajo la sombra de este majestuoso árbol, convertido con el tiempo en un símbolo del territorio y testigo silencioso del paso de los años.

El entorno se caracteriza por el canto constante de las aves, que invita a conectarse con la esencia del lugar y con las tradiciones de sus pobladores, quienes mantienen viva la historia de este rincón escondido de Santander.

Este es un árbol admirado por su belleza, su tamaño y la energía especial que transmite a quienes se ubican bajo sus ramas o se acercan a sus enormes raíces. Sin duda, es un símbolo que forma parte de la memoria colectiva de los palmareños.

Los encantos del municipio donde se come uno de los mejores mutes en Santander, destino perfecto para el ecoturismo

Desde la plaza principal también es posible apreciar la arquitectura local, con construcciones que destacan por sus fachadas blancas y verdes que muestran armonía y llaman la atención tanto de visitantes como de residentes.

¿Qué mas hacer en El Palmar?

Además de admirar la ceiba y otros encantos en el casco urbano, El Palmar también tiene una importante oferta para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

El Palmar es un buen destino para conectar con la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal Palmar/API

Por ejemplo, por sus tierras atraviesan los ríos Suárez y Fonce, reconocidos por sus condiciones para la práctica del rafting en distintos niveles de dificultad.

También está la quebrada La Cinco Mil, conocida como el “pozo del amor”, según los datos oficiales, a la que se suman otros afluentes como las quebradas La Chiringua y La Oroca. Un atractivo natural más es la cascada Chorro Alto, a donde se llega caminado y sin mayor dificultad.

El Palmar es reconocido por su riqueza paisajística, cultural y gastronómica, convirtiéndose en un destino ideal para realizar senderismo, avistamiento de especies y para vivir diversas experiencias de contacto con la naturaleza.