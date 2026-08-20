Latinoamérica cuenta con diversidad de destinos que vale la pena visitar y uno de los que no debería faltar en unas vacaciones es Uruguay, un territorio que combina playas, patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y tranquilidad.

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A pesar de ser un país muy pequeño, sus ciudades y balnearios permiten encontrar propuestas muy diferentes: desde el ambiente cultural de Montevideo y el patrimonio de Colonia del Sacramento hasta las playas de Punta del Este. Además, la cercanía entre muchos de sus lugares turísticos facilita recorrer varias zonas del país en un mismo viaje.

A esto se suman pueblos costeros, paisajes rurales y espacios naturales que permiten disfrutar del país más allá de sus principales ciudades, aunque una de ellas resulta ser encantadora, pues la apodan como un pequeño rincón de Europa en Sudamérica.

Colonia del Sacramento tiene diversidad de atractivos para visitar. Foto: Getty Images

Se trata de Colonia del Sacramento, una ciudad donde la historia portuguesa y española permanece presente en sus calles y construcciones. Uno de los principales atractivos para los viajeros es el Barrio Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, que se caracteriza por conservar calles empedradas, viviendas antiguas, plazas y vestigios de la época colonial, creando un ambiente que permite viajar al pasado mientras se recorre el destino a pie.

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¿Qué se puede hacer en este destino?

Ubicada a orillas del Río de la Plata, esta ciudad es reconocida por la diversidad de planes para hacer. Uno de ellos es recorrer la Calle de los Suspiros, la vía peatonal más emblemática del Barrio Histórico. Sus casonas portuguesas originarias del siglo XVIII, sus faroles coloniales sus, viejos adoquines y su vista al río, la convierten en un lugar de ensueño, detenido en el tiempo, de acuerdo con información del Ministerio de Turismo.

Otros sitios de interés son el Faro, construido en el siglo XIX para iluminar a las embarcaciones que navegaban el Río de la Plata; las Ruinas del convento San Francisco; la Puerta de la Ciudadela, inaugurada en 1745 y la Casa del Gobernador.

Colonia del Sacramento a orillas del río de La Plata. Foto: Getty Images

Así mismo, está el Bastión del Carmen, un centro cultural situado a orillas del Río de la Plata; la Plaza de Toros, un edificio con un gran valor histórico para la ciudad; el Museo Recrear la Historia, el Puerto que recibe yates, barcos y veleros que llegan desde Argentina y las playas sobre el Río de la Plata, que los viajeros pueden disfrutar tanto en verano como en invierno.

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Sus restaurantes, cafés, tiendas y atardeceres complementan la experiencia, convirtiendo a Colonia del Sacramento en una alternativa para quienes buscan combinar patrimonio, cultura, tranquilidad y paisajes en un mismo viaje.