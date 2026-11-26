WhatsApp estaría desarrollando una nueva función que permitiría a los usuarios contratar planes de datos móviles mediante una eSIM directamente desde la aplicación.

Esta herramienta estaría pensada especialmente para quienes viajan al extranjero y necesitan mantenerse conectados para seguir enviando mensajes sin depender del wifi.

Enviar mensajes aunque el celular esté apagado o sin batería: WhatsApp sorprende con una función que muchos esperaban

La novedad fue detectada en la versión beta 2.26.47.4 de WhatsApp para Android y se desarrollaría en colaboración con el proveedor de comunicaciones móviles 1Global. De concretarse, la integración facilitaría la adquisición de paquetes de internet móvil desde la plataforma de mensajería, sin necesidad de recurrir a otros servicios para obtener conectividad durante los viajes.

La nueva función de WhatsApp, que todavía se encuentra en desarrollo, estaría dirigida a las personas que viajan al extranjero y buscan mantenerse conectadas sin asumir los elevados costos del roaming internacional. Además, esta alternativa permitiría evitar los cargos adicionales de algunas operadoras, que suelen llevar a los viajeros a desactivar los datos móviles y depender de redes wifi durante sus desplazamientos.

Los celulares sirven como guía para visitar el mundo. Foto: Montaje: Getty Images / Richard Drury - Tim Robberts

Según el portal especializado WABetaInfo, la herramienta permitiría contratar desde la aplicación planes de internet móvil adaptados al país de destino. De esta manera, los usuarios podrían acceder a conexión durante sus viajes y utilizarla con su número de teléfono principal, sin necesidad de cambiar de línea para mantenerse comunicados.

Además, se ofrecerían paquetes de datos con una cantidad fija de internet y opciones ilimitadas para que los usuarios puedan continuar utilizando WhatsApp durante sus viajes. Además, el servicio se activaría automáticamente al llegar al país de destino y enviaría notificaciones cuando comience a funcionar y cuando esté próximo a vencer.

Foto de referencia de WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, la función incorporaría alertas para informar a los usuarios sobre el estado de su plan de datos. De esta manera, WhatsApp enviaría notificaciones cuando el paquete de internet esté cerca de agotarse o cuando la vigencia de la eSIM esté próxima a finalizar.