La NASA continúa sorprendiendo al mundo con nuevos avances tecnológicos en su objetivo de llegar a Marte. En este contexto, la agencia trabaja en el diseño de Space Reactor-1 (SR-1) Freedom, una nave espacial que utilizará energía de fisión nuclear para viajar al planeta rojo. La misión busca demostrar el funcionamiento de la propulsión eléctrica nuclear en el espacio y transportar una carga de helicópteros hasta Marte.

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Tras una revisión realizada, el proyecto incorporó modificaciones en la protección del reactor, la estructura y los sistemas de comunicación, con el lanzamiento previsto para finales de 2028. Entre los principales cambios se encuentra la reducción del brazo que separa el reactor del cuerpo de la nave, así como el aumento del tamaño de las antenas parabólicas de banda X.

Según la NASA, esta nueva configuración permitirá proteger los componentes electrónicos y la carga útil SkyFall mediante una estructura más liviana y fácil de ensamblar. No obstante, todavía quedan decisiones pendientes sobre elementos esenciales del módulo de energía nuclear, por lo que el diseño definitivo aún no está listo.

De acuerdo con información publicada por The Register, SR-1 Freedom podría convertirse en la primera nave espacial impulsada por fisión en viajar más allá de la órbita terrestre. Además de probar una nueva fuente energética para futuras misiones, el vehículo tendrá la tarea de transportar una cápsula con tres helicópteros que serán enviados al planeta rojo.

Además, la NASA ajustó la estructura de Space Reactor-1 (SR-1) Freedom con el propósito de proteger los sistemas electrónicos y la carga útil SkyFall de la radiación generada por el reactor nuclear. Según la agencia, las mejoras en el blindaje permitirán reducir la longitud del brazo que mantiene separados ambos componentes, sin comprometer su seguridad durante el viaje a Marte.

Estos cambios forman parte de las evaluaciones realizadas para optimizar el funcionamiento del vehículo antes de su lanzamiento. Foto: Getty Images

La modificación busca hacer que la nave sea más liviana y sencilla de construir. La NASA explicó que la reducción del brazo facilitará el ensamblaje y permitirá agilizar el diseño de la misión, al disminuir la complejidad de su estructura. Estos cambios forman parte de las evaluaciones realizadas para optimizar el funcionamiento del vehículo antes de su lanzamiento.

Otro de los ajustes contempla la instalación de antenas parabólicas de banda X más grandes, que estarán encargadas de transmitir información hacia la Tierra. Estos equipos serán fundamentales para que los investigadores reciban datos sobre el comportamiento del reactor una vez que entre en funcionamiento, así como datos relevantes durante las diferentes etapas del recorrido espacial.

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Pese a los avances, el diseño de SR-1 Freedom todavía tiene aspectos por definir. La NASA debe establecer la cantidad de paneles de radiador necesarios, la potencia que producirá el módulo nuclear y el tiempo durante el cual operará. Estas decisiones serán determinantes para el sistema de disipación de calor y el funcionamiento general de la nave, por lo que su configuración definitiva aún no ha sido aprobada.