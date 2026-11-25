La humanidad dio un paso importante en la defensa planetaria en 2022, cuando una nave espacial de la NASA chocó deliberadamente contra un asteroide para comprobar si era posible modificar su trayectoria. Cuatro años después, una nueva misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) está permitiendo conocer con mayor precisión los efectos que dejó aquel experimento.

Las primeras imágenes muestran cambios inesperados en la superficie del cuerpo celeste, entre ellos una enorme deformación y un cráter que alcanza dimensiones comparables a las de un estadio deportivo.

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El protagonista de este hallazgo es Dimorphos, un pequeño asteroide de aproximadamente 151 metros de diámetro que gira alrededor de Didymos, otro cuerpo rocoso de unos 730 metros. Ambos forman un sistema de asteroides que actualmente se encuentra a unos 193,5 millones de kilómetros de la Tierra.

El 26 de septiembre de 2022, la misión DART de la NASA impactó intencionalmente contra Dimorphos con el objetivo de comprobar si una colisión controlada podía alterar el movimiento de un asteroide. El resultado superó las expectativas: su periodo orbital se redujo en 33 minutos, una modificación considerable que confirmó que este tipo de intervención podía funcionar.

Sin embargo, aunque las observaciones desde la Tierra permitieron medir el cambio en su trayectoria, todavía quedaba por resolver una incógnita: ¿cómo había quedado físicamente el asteroide después del choque?

Patrick Michel, investigador principal de Hera, explicó que los científicos contemplaban diferentes posibilidades sobre lo que podía haber ocurrido después de la colisión. No obstante, las imágenes mostraron que varias de ellas se presentaron al mismo tiempo: Dimorphos sufrió una deformación, desarrolló un cráter de grandes dimensiones y también experimentó cambios en su movimiento.

Imagen de referencia de un asteroide impactando con la Tierra. Foto: Getty Images

A pesar de esta alteración, otras regiones del cuerpo celeste parecen conservar una apariencia similar a la que tenían antes del impacto. Las imágenes muestran que los campos de rocas de esas zonas no presentan modificaciones importantes.

¿Por qué es importante estudiar las consecuencias del impacto?

Más allá de las características físicas que dejó la colisión, los resultados de Hera tienen una implicación directa para el futuro de la Tierra. La misión busca determinar qué tan efectivo puede ser el impacto de una nave espacial cuando se necesita modificar la trayectoria de un objeto que represente una amenaza para nuestro planeta.

La importancia de estas investigaciones está relacionada con los antecedentes de la historia terrestre. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra y provocó cambios ambientales de gran magnitud, asociados con la extinción de los dinosaurios no avianos.

Por primera vez, la humanidad cuenta con una demostración experimental de que es posible alterar el movimiento de un asteroide. Sin embargo, para convertir esta alternativa en una herramienta de protección confiable, también es necesario comprender cómo reaccionan estos cuerpos rocosos ante una colisión.

Foto de referencia de un asteroide. Foto: DW

En ese sentido, las misiones DART y Hera cumplen funciones complementarias. Mientras la primera permitió comprobar que un impacto controlado puede modificar una órbita, la segunda está recopilando información sobre la composición, la estructura y las transformaciones que experimentó Dimorphos.

La Agencia Espacial Europea considera que esta investigación representa un avance importante en la cooperación internacional para desarrollar mecanismos de defensa planetaria, con la participación de otras organizaciones espaciales, como la agencia japonesa JAXA.