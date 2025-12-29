Ciencia

Hito histórico: India lanza el cohete más potente con la carga más pesada

El satélite de 6.100 kilos fue lanzado gracias a una versión modificada del cohete que India piensa utilizar en sus futuras misiones espaciales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 4:54 p. m.
Agencia espacial de India lanzó su satélite más pesado.
Agencia espacial de India lanzó su satélite más pesado. Foto: Fotograma Youtube @afpes / La agencia espacial de la India lanza su satélite más pesado AFP / 00:03 / AFP Español

La agencia espacial de India lanzó la semana pasada un cohete con la carga más pesada hasta la fecha, lo que el primer ministro, Narendra Modi, calificó como “un avance significativo” para el programa espacial del país.

El cohete LVM3-M6 lanzó el satélite de comunicaciones AST SpaceMobile, de fabricación estadounidense, a la órbita terrestre baja.

El satélite de 6.100 kilos fue lanzado gracias a una versión modificada del cohete que India piensa utilizar en sus futuras misiones espaciales.

La Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) destacó que se trata de la “carga útil más pesada lanzada desde suelo indio”.

Tecnología

Alerta en macOS: así funciona el nuevo malware que se esconde detrás de una aplicación confiable de Apple

Tecnología

Mensajes y frases cortas para enviar por WhatsApp y celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos

Tecnología

La práctica sencilla que los expertos recomiendan realizar periódicamente para proteger la información personal en internet

Tecnología

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

Tecnología

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

Tecnología

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

Tecnología

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Tecnología

Sonda enviada para estudiar el centro del sistema solar logró salir de la “esfera de influencia de la Tierra”

Mundo

Revelan qué es el cilindro hallado en playas australianas de origen espacial; ¿tiene relación con extraterrestres?

Tecnología

Científicos chinos tienen un inquietante plan para ‘conquistar’ la Luna con inteligencia artificial y ladrillos lunares

El lanzamiento de este miércoles supone un impulso para el ambicioso programa espacial indio de bajo costo.

India busca una participación más importante en el negocio de los satélites comerciales, en momentos que empresas de telefonía, internet y otros buscan expandir sus comunicaciones.

Todo lo que marcó un hito en el espacio en 2025: cometas, satélites y los avances de la ESA

Modi calificó el lanzamiento como un “hito del que sentirnos orgullosos en el viaje espacial de India”.

“Fortalece la capacidad india de lanzamiento de grandes cargas, y refuerza nuestro papel creciente en el mercado mundial de lanzamientos comerciales”, indicó Modi en un comunicado.

La ISRO lanzó este año otro satélite de comunicaciones CMS-03 con un peso de 4.410 kilos.

Para estos lanzamientos, India utilizó una versión mejorada del cohete que empleó para enviar una nave no tripulada a la Luna en agosto de 2023.

La compañía de Elon Musk enfrenta presión adicional tras la decisión de Duffy de reabrir el contrato lunar para el programa Artemis. En la foto, el cohete Starship de SpaceX realiza un vuelo de prueba en Texas.
Modi anunció planes de enviar un astronauta a la Luna para 2040. Foto: DW

El país más poblado del mundo ha mostrado en la última década sus ambiciones espaciales, con el crecimiento de su programa espacial, que quiere rivalizar con las potencias establecidas a un precio mucho más bajo.

El país asiático quiere además lanzar una misión orbital no tripulada, antes de su primer vuelo espacial tripulado en 2027.

Modi anunció planes de enviar un astronauta a la Luna para 2040.

*Con información de AFP.

Mas de Tecnología

MacSync Stealer ha evolucionado hasta convertirse en un malware silencioso.

Alerta en macOS: así funciona el nuevo malware que se esconde detrás de una aplicación confiable de Apple

Agencia espacial de India lanzó su satélite más pesado.

Hito histórico: India lanza el cohete más potente con la carga más pesada

Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas en todo el mundo recurren a WhatsApp como su principal medio de comunicación.

Mensajes y frases cortas para enviar por WhatsApp y celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos

Los ciberdelincuentes pueden tener fácil acceso a los datos que los usuarios almacenan en el comprador.

La práctica sencilla que los expertos recomiendan realizar periódicamente para proteger la información personal en internet

Desconectar electrodomésticos cuando se va la luz.

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

La transferencia entre ecosistemas distintos ha sido históricamente engorrosa.

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

El microondas es un electrodoméstico indispensable en los hogares.

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

En muchos casos, los inconvenientes se pueden resolver con acciones simples.

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores.

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Activar las funciones de seguridad del celular puede ser útil para prevenir estafas.

Los seis ajustes que debería hacer en su celular antes de 2026 si quiere protegerlo de sofisticados ciberataques

Noticias Destacadas