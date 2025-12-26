Todo lo que marcó un hito en el espacio en 2025: cometas, satélites y los avances de la ESA

El año 2025 en el espacio ha estado marcado por la llegada del cometa interestelar 3I/Atlas al Sistema Solar, el lanzamiento de los satélites SpainSat NG I y II de Hisdesat o el incremento del presupuesto de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Los eventos que marcaron el 2025

A principios de año, España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), firmó con la Comisión Europea su adhesión a la misión piloto ISOS (In-Space Operations and Services, por sus siglas en inglés), una iniciativa estratégica de la Unión Europea para capacitar a la industria europea en operaciones y servicios que creen un entorno espacial sostenible.

Este proyecto busca desarrollar y demostrar componente esenciales para servicios en órbita, promoviendo la sostenibilidad en el entorno espacial, mientras se potencia la resiliencia y competitividad de la infraestructura espacial europea.

La misión cuyo presupuesto estimado es de 500 millones de euros y cuyo despliegue completo está previsto para 2030, responde a la creciente necesidad de crear un entorno espacial seguro, resiliente y sostenible, potenciando servicios de eliminación de basura espacial, mantenimiento, ensamblaje y logística de la infraestructura espacial, fortaleciendo la autonomía estratégica de la UE.

El 2025 también ha estado marcado por la visita al Sistema Solar del cometa interestelar 3I/Atlas, que se acercó más que nunca a la Tierra el pasado 19 de diciembre, cuando se situó a una distancia de unos 270 millones de kilómetros, es decir, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, rechazó las “especulaciones” que han surgido en torno al cometa interestelar 3I/Atlas que viaja por el interior del sistema solar.

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías. Foto: Getty Images

“Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas, no es lo que algunas especulaciones creen que es. Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”, precisó Aschbacher en una entrevista a Europa Press.

El cometa interestelar 3I/Atlas tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 km/s (unos 245.000 km/h) durante su paso por el interior del sistema solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al sistema solar).

Estos cometas son absolutamente extraños. Todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y formas de vida de nuestro Sistema Solar comparten un origen común. Pero los cometas interestelares son auténticos forasteros, portadores de pistas sobre la formación de mundos mucho más allá del nuestro.

Estos cometas son absolutamente extraños. Foto: Getty Images/iStockphoto

3I/Atlas (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

El mes de noviembre terminaba con un acuerdo histórico para la Agencia Espacial Europea: los Estados miembros acordaron las mayores contribuciones a la ESA por un total de 22.100 millones de euros durante el Consejo Ministerial celebrado en Bremen (Alemania).

Los ministros y altos representantes de los 23 Estados miembros, miembros asociados y Estados cooperantes confirmaron su apoyo a programas clave de Ciencia, Exploración y Tecnología, junto con un incremento significativo del presupuesto para aplicaciones espaciales: Observación de la Tierra, Navegación y Telecomunicaciones, según ha informado la ESA.

España se sitúo como el cuarto país mayor contribuyente a los programas de la ESA junto a Alemania, Francia e Italia, al haber adquirido nuevos compromisos por valorar de 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030.

De esta forma, España se convierte por primera vez en la historia en el cuarto país mayor contribuyente de la ESA por delante de países como Reino Unido, Bélgica o Suiza.

Los 1.854 millones de euros en nuevos compromisos adquiridos por España suponen un 8,46% del total de la inversión que los 23 países de la ESA realizarán durante el periodo 2026-2030 y supone un incremento presupuestario de más del 50% con respecto al Consejo Ministerial celebrado en 2022, aumentando la contribución promedio anual de 300 a 455 millones de euros.

La ESA ha lanzado en 2025 un total de 46 misiones y/o satélites. La última misión finalizada con éxito fue el lanzamiento de dos satélites Galileo (SAT 33 y SAT 34) a bordo de un cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Fue el primer lanzamiento de Galileo a bordo de un Ariane 6 y el quinto del lanzador de carga pesada europeo.

Los satélites siempre se abastecen de energía solar. Foto: DW

Hitos que marcarán el 2026

El año 2026 también estará marcado por distintos hitos relacionados con el espacio, ya que será el año en el que se iniciará el trío de eclipses hasta 2028, el del primer vuelo del cohete español Miura 5 de PLD Space o del lanzamiento de la misión Artemis II en la que la NASA enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, escenario de futuras misiones.

España será testigo próximamente de una serie de eclipses solares que, en varios casos, serán visibles desde amplias zonas del territorio nacional. Habrá dos eclipses totales en 2026 y 2027, y un eclipse anular en 2028, configurando un calendario astronómico excepcional para los próximos años.

PLD Space presentó en noviembre la primera unidad integrada del Miura 5, el modelo de calificación 1 (QM1), que marca un “avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital”. Esta permitirá “completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026”.

