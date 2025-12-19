Ciencia

¿Amenaza o misterio? El 3I/ATLAS muestra una aceleración inexplicable mientras se dirige a la Tierra

Detectaron un cambio inesperado en su aceleración, mientras abandonaba la influencia directa del Sol y continuaba su recorrido hacia la Tierra.

Redacción Tecnología
19 de diciembre de 2025, 5:04 p. m.
Imagen que hace referencia al cometa interestelar 3I/ATLAS.
Imagen que hace referencia al cometa interestelar 3I/ATLAS. Foto: Getty Images

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanza este viernes, 19 de diciembre, su mayor aproximación a la Tierra, el punto más cercano de toda su trayectoria durante el paso por el sistema solar. Aunque se trata de un momento clave para los astrónomos, esto no significa que el objeto pueda observarse sin instrumentos, ya que permanecerá a una distancia considerable.

Durante este acercamiento, el objeto se ubicará a unos 168 millones de millas de la Tierra. Sin embargo, más allá de la distancia, lo que despierta interés en la comunidad científica fue un cambio inesperado en su aceleración, detectado mientras abandonaba la influencia directa del Sol y continuaba su recorrido hacia la Tierra.

3I/ATLAS tuvo su mayor acercamiento al Sol el 29 de octubre, cuando pasó a 203 millones de kilómetros.
3I/ATLAS tuvo su mayor acercamiento al Sol el 29 de octubre, cuando pasó a 203 millones de kilómetros. Foto: Getty Images

De acuerdo con el autor del estudio, Marshall Eubanks, para elaborar el trabajo se analizó la velocidad no gravitacional del objeto mediante técnicas de astrometría de base larga. Para ello, se emplearon datos de la nave espacial Psyche de la NASA, junto con observaciones del Mars Trace Gas Orbiter, perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Según la investigación, este tipo de aceleración se origina en el empuje generado por los propios cometas cuando liberan material al espacio. En este caso, los registros indican que el cambio en la trayectoria del cometa estuvo impulsado principalmente por la expulsión de gases provocada por la radiación solar al acercarse al Sol.

Un objeto desconocido chocó contra la Luna: así fue el extraño destello visible desde la Tierra

Además, en declaraciones al medio Space Weather, Eubanks señaló que hasta hace pocos años detectar incrementos de velocidad no gravitatoria requería seguir a los cometas durante varias órbitas completas. En la actualidad, gracias al apoyo de sondas interplanetarias, los científicos pueden medir estas leves aceleraciones durante un solo paso del objeto por el sistema solar, lo que representa un avance significativo en la observación astronómica.

Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet.
Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet. Foto: Getty Images

Cabe recordar que este cometa es el tercer objeto interestelar identificado hasta ahora, tras Oumuamua y Borisov. Detectado el 1.º de julio de 2025, el 3I/ATLAS pasó por el perihelio el pasado 29 de octubre y desde entonces inició su trayectoria de salida. De acuerdo con cálculos de la NASA, se mantendrá a unos 1,8 UA (aproximadamente 270 millones de kilómetros), sin representar ningún peligro, pero su origen externo al sistema solar lo convierte en un caso de alto valor científico.

