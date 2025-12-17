Ciencia

A pocos días del acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra: así puede verlo y seguirlo en tiempo real

Para quienes no cuenten con equipamiento especial, existen plataformas en línea que permiten seguir su trayectoria de forma virtual.

Redacción Tecnología
17 de diciembre de 2025, 1:32 p. m.
Cometa atravesando el espacio.
Cometa atravesando el espacio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta semana el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra, es decir, el punto más próximo de su trayectoria durante su paso por el sistema solar. Este evento está previsto para el viernes, 19 de diciembre, aunque esto no implica que el objeto pueda observarse a simple vista.

Este objeto fue detectado el 1.º de julio de 2025 y ya protagonizó un momento clave el pasado 29 de octubre, cuando llegó al perihelio, la posición más cercana al Sol. Desde entonces, comenzó su recorrido de salida, aunque en las semanas siguientes continuó reduciendo su distancia con respecto a la Tierra.

El acercamiento del 3I/ATLAS permitirá observar un objeto que, con gran probabilidad, se aproxima por primera vez a una estrella.
A diferencia de otros cometas, el paso del 3I/ATLAS no se repetirá, una condición que incrementa su interés científico. (orbita 3I/ATLAS, 16 de diciembre 2025) Foto: jpl/NASA

Según los cálculos orbitales de la NASA, 3I/ATLAS se encontrará a aproximadamente 1,8 UA, es decir unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, sin representar ningún riesgo. Su relevancia radica en su origen, ya que se convierte en el tercer objeto interestelar confirmado, después de ‘Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, lo que lo convierte en un caso de especial interés para la comunidad científica.

Luego de su paso por las inmediaciones de la Tierra, el cometa 3I/ATLAS seguirá su recorrido a través del sistema solar hasta perderse definitivamente en el espacio profundo. Al tratarse de una trayectoria no periódica, los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

Las mejores condiciones se darán cerca de la medianoche y durante la madrugada, con ayuda de telescopios medianos y grandes, preferiblemente desde zonas alejadas de la contaminación lumínica. Para quienes no cuenten con este equipamiento, existen plataformas en línea que permiten seguir su trayectoria de forma virtual, convirtiendo este evento en una oportunidad científica más que visual.

La NASA desarrolló una herramienta interactiva llamada Eyes on the Solar System que permite seguir el recorrido del cometa ATLAS de manera virtual. Este simulador ofrece una visualización detallada del objeto en primer plano y, al mismo tiempo, muestra su posición y desplazamiento dentro del sistema solar, junto con otros cuerpos celestes y algunas de las misiones espaciales activas.

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías.
3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías. Foto: Getty Images

Por otro lado, el portal especializado The Sky Live brinda una experiencia aún más completa para los aficionados a la astronomía. A través de un cielo digital interactivo, el sitio muestra en tiempo real la trayectoria del cometa mediante marcadores visibles, además de aportar datos clave como su distancia respecto a la Tierra y al Sol, lo que facilita un seguimiento preciso y actualizado del fenómeno.

