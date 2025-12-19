Un objeto desconocido chocó contra la Luna: así fue el extraño destello visible desde la Tierra

Un objeto desconocido impactó contra la superficie de la cara oculta de la Luna, informa en un comunicado el Observatorio y Planetario de Armagh (AOP, por sus siglas en inglés), ubicado en Irlanda del Norte.

El choque generó un destello luminoso que fue detectado el pasado 12 de diciembre a las 03:09 UTC por Andrew Marshall-Lee, estudiante de doctorado en astrofísica, mientras utilizaba el Telescopio Robótico de Armagh (ART, del inglés).

“Creo que podría pasar muchos años observando estas cosas y nunca volver a ver algo así”, afirma Marshall-Lee, en declaraciones recogidas por IFLScience.

A pocos días del acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra: así puede verlo y seguirlo en tiempo real

“Tuve mucha suerte porque estaba mirando la pantalla en el momento justo y vi lo que sucedió con mis propios ojos. Esa fue la suerte, no podría cuantificarla. Fue muy especial para mí y será un momento que recordaré toda la vida”, cuenta en una publicación de BBC.

¿Qué impactó la Luna?

Marshall-Lee explica que lo más probable es que se tratara de un objeto muy pequeño, posiblemente un meteoroide del tamaño de una pelota de golf, difícil de detectar desde el espacio.

“Normalmente, no superan los 3-5 cm de diámetro. La cuestión es que estos meteoroides se mueven muy rápido”, agrega.

¿Por qué el destello fue visible desde la Tierra?

Este tipo de destellos suele durar apenas una fracción de segundo, lo que complica su detección.

“Al impactar la Luna a velocidades extremadamente altas, que en este caso se estima en unos 35 km/s, su energía cinética se convierte rápidamente en calor y luz. Esto vaporiza brevemente el material en el lugar del impacto y produce el destello visible desde la Tierra”, se lee en el informe.

Un evento raro y coincidente con la lluvia de Gemínidas

Se trata de la primera vez que se graba en video un destello luminoso causado por un impacto en la Luna desde Irlanda del Norte, apunta el reporte del AOP.

El objeto cayó cerca del cráter Langrenus. Foto: DW

A pesar de ser un fenómeno astronómico extremadamente poco común, normalmente suele observarse durante grandes lluvias de meteoros.

El avistamiento justamente coincidió con el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas, activa entre el 4 y el 20 de diciembre y con su máximo el fin de semana pasado.

Sin embargo, el científico advierte que aún es temprano para confirmar el origen exacto del objeto.

El papel del asteroide 3200 Faetón

La lluvia de Gemínidas se origina a partir de restos desprendidos del asteroide 3200 Faetón, uno de los objetos espaciales conocidos más extraños.

Cuando estos fragmentos del asteroide entran en la atmósfera terrestre, se queman y generan estelas brillantes.

Identifican asteroide que desconcierta a los astrónomos: revelan alarmante fecha en la que se acercaría a la Tierra

Sin embargo, como la Luna carece de una atmósfera que frene los escombros, la superficie lunar recibe directamente impactos, produciendo breves destellos de luz visibles desde nuestro planeta, como el recientemente descubierto.

Ubicación aproximada del impacto

Marshall-Lee también ha hecho una estimación aproximada de la zona de impacto en la cara oculta del satélite terrestre.

“Tendremos que esperar hasta que sea posible realizar observaciones de seguimiento para estar seguros, pero nuestro trabajo actual sugiere que impactó a unos 2 grados al noreste del cráter Langrenus”, concluye.

*Con información de DW.