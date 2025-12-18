Ciencia

Identifican asteroide que desconcierta a los astrónomos: revelan alarmante fecha en la que se acercaría a la Tierra

Desde su descubrimiento en 2004, Apofis fue catalogado como potencialmente peligroso, lo que despertó preocupación por un posible impacto.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

18 de diciembre de 2025, 3:05 p. m.
El asteroide ha sido ampliamente estudiado por expertos.
El asteroide ha sido ampliamente estudiado por expertos. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Tecnología

La exclusión digital como nuevo temor infantil y juvenil.

Por qué quedar fuera de un grupo de WhatsApp puede afectar la salud emocional de los niños y jóvenes

El asteroide ha sido ampliamente estudiado por expertos.

Identifican asteroide que desconcierta a los astrónomos: revelan alarmante fecha en la que se acercaría a la Tierra

Uno de los primeros equipos que debería recibir atención es el router, el dispositivo encargado de distribuir la señal wifi dentro del hogar.

El puerto USB que tiene su router wifi y no lo sabía: para qué sirve y cómo usarlo para aprovecharlo al máximo

Gemini dio a conocer Gemini 3 Flash .

Gemini 3 Flash: el nuevo modelo gratuito de Google que combina razonamiento avanzado, velocidad y eficiencia

Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas.

El peligroso motivo por el que nunca debería contestar llamadas con los prefijos +31 y +48 si recibe varias en un solo día

Los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que cumplen principalmente la función de conectar dispositivos externos.

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Teléfono Android en primer plano con un escudo y un candado iluminados en la pantalla.

Si no activa estos ajustes en su celular, delincuentes podrían rastrear y vigilar cada movimiento que realiza desde su dispositivo

Meta planea incluir un 'software' de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes.

Las gafas inteligentes de Meta suman control por voz en español y mejoran las llamadas en lugares ruidosos

Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi.

Google prepara un cambio clave: así restringirá el wifi en celulares de uso compartido

La “anticola” de 3I/ATLAS apunta a un posible enjambre de objetos.

La NASA monitorea de cerca al cometa 3I/ATLAS: así funciona el protocolo de defensa planetaria

Noticias Destacadas