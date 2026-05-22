El “salto” de la Nasa hacia el asteroide que podría redefinir la economía a nivel global

La humanidad acaba de dar un paso determinante en su búsqueda por comprender los inmensos recursos que flotan el sistema solar. La protagonista es la nave espacial Psyche, que el pasado 15 de mayo de 2026 logró superar un obstáculo logístico clave en su camino hacia un destino que ha hecho palidecer las cifras de la economía terrestre.

Carta de una niña de 10 años logró poner a la NASA a debatir: cambiaría una decisión planetaria de hace 19 años

Una “resortera” espacial para ganar velocidad

Para alcanzar un objetivo tan lejano, la NASA utilizó una técnica conocida como asistencia gravitacional. En términos sencillos, la nave se acercó a Marte (a unos 4.609 kilómetros de su superficie) para usar la fuerza de gravedad del planeta como una especie de “resortera” cósmica.

Este movimiento no fue solo para ahorrar combustible. Según los datos confirmados por Don Han, líder de navegación de la misión Psyche en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, este “salto” le dio a la sonda un impulso adicional de 1.600 kilómetros por hora y ajustó su dirección de forma precisa hacia el cinturón de asteroides.

Un acercamiento preciso a Marte permitió acelerar la misión rumbo al cinturón de asteroides. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Lo más impresionante es que esta maniobra se realizó sin gastar una sola gota del propelente que la nave lleva a bordo, confiando plenamente en las leyes de la física interplanetaria.

El objetivo: un corazón planetario al descubierto

La meta de este viaje es el asteroide 16 Psyche, una roca de 280 kilómetros de ancho que se encuentra entre Marte y Júpiter. A diferencia de la mayoría de los asteroides, que están hechos de roca o hielo, se cree que este es el núcleo metálico expuesto de un antiguo “planetesimal”, es decir, “uno de los componentes básicos en la formación de un planeta primitivo”, indica la NASA.

Estudiar este objeto es como mirar el centro de la Tierra sin tener que perforar miles de kilómetros de corteza sólida. Los científicos esperan que los datos de la sonda —que llegará a su destino en agosto de 2029— revelen cómo se formaron los mundos rocosos como el nuestro.

El dilema de los 10 trillones de dólares

Más allá de la ciencia pura, el nombre de este asteroide ha comenzado a aparecer en los informes financieros. La razón es su composición: se estima que está cargado de metales preciosos (hierro, níquel y posiblemente oro) con un valor teórico de 10 trillones de dólares, el cual fue calculado por primera vez por la científica planetaria Dra. Lindy Elkins-Tanton. Esta cifra es tan inmensa que podría superar el tamaño de toda la economía mundial actual.

Expertos en mercados globales advierten que, aunque la NASA subraya que la misión es estrictamente científica y no de minería inmediata, la sola posibilidad de acceder a tales recursos podría generar volatilidad en los precios de las materias primas en la Tierra. Si estos metales dejaran de ser escasos, las reglas del juego económico que conocemos podrían cambiar para siempre.

Por ahora, los ingenieros hacen pruebas para estar seguros de que sus herramientas funcionarán perfectamente cuando finalmente orbiten el asteroide de metal en 2029. La nave sigue su curso, impulsada por energía solar-eléctrica, hacia lo que podría ser el hallazgo más valioso de la historia humana.