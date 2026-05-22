Tim Burchett, representante de EE. UU. dio declaración que sacude la nueva tanda de archivos OVNI: “Nos han mentido todos estos años”

El secretismo que ha rodeado durante décadas a los objetos voladores no identificados está comenzando a agrietarse. Este 22 de mayo de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos ha dado un segundo paso histórico al liberar un nuevo paquete de documentos y videos bajo el sistema PURSUE (Sistema Presidencial de Desclasificación y Reporte de Encuentros UAP), una iniciativa impulsada directamente por el presidente Donald J. Trump para arrojar luz sobre la vida extraterrestre y los fenómenos anómalos.

Tim Burchett, congresista de EE. UU. lanza inquietante advertencia tras archivos OVNI: “Lo que viene será enorme”

Una avalancha de archivos: ¿Qué hay de nuevo?

Este segundo lote, conocido como Release 02, no es precisamente pequeño. Se trata de 222 archivos que provienen de los rincones más profundos de agencias como la CIA, la NASA, el Departamento de Energía y el Departamento de Guerra.

La nueva entrega incluye videos sobre Irán y Siria, además de audios de las misiones Apollo. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Entre el material más destacado se encuentran grabaciones de video de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés, que es el término técnico y moderno para referirse a los OVNIs) detectados sobre Irán en 2022 y Siria en 2021. También se han incluido audios de las misiones Apollo 12 y documentos de inteligencia de la antigua URSS que datan de 1973.

El fuerte reclamo de Tim Burchett: Poder y control

A pesar de esta apertura de archivos, no todos están satisfechos con el ritmo o la transparencia total. El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Tim Burchett, ha lanzado duras críticas, sugiriendo que todavía existe una resistencia interna dentro de lo que él denomina el “Estado Profundo” (Deep State).

Según Burchett, este proceso de liberación por etapas es una señal de que algunas agencias están retrasando la información a propósito.

“El problema que tenemos ahora mismo es que el Deep State está luchando contra el Presidente sobre el lanzamiento... es sobre poder, es sobre control, y eso es lo que gira en Washington”, afirmó el congresista en sus recientes declaraciones.

Burchett fue más allá al asegurar que la verdad detrás de estos archivos obligará al gobierno a rendir cuentas por décadas de silencio: “Parte de lo que va a pasar es que van a tener que admitir que nos han mentido todos estos años”.

La misteriosa “energía de punto cero”

Uno de los puntos más polémicos mencionados por Burchett es la posibilidad de que se esté ocultando tecnología revolucionaria, específicamente la “energía de punto cero”.

Para entenderlo de forma sencilla, esta se refiere a una fuente de energía teórica que podría ser inagotable y extremadamente eficiente, extraída del propio vacío del espacio. Burchett sospecha que el gobierno podría estar ocultando avances en este campo: “Puede que haya un cubrimiento de energía cero. Puede que haya otras cosas”.

¿Por qué son “casos no resueltos”?

El Departamento de Guerra ha aclarado que los materiales publicados hoy pertenecen a la categoría de “casos no resueltos”. Esto significa que con los datos actuales, el gobierno no ha podido dar una explicación lógica o científica a lo que se ve en los videos o se describe en los informes.

Pete Hegseth aseguró que la liberación de archivos OVNI busca ofrecer una transparencia “sin precedentes” en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Esta falta de respuestas es precisamente lo que ha alimentado las especulaciones durante años. Por ello, el gobierno ahora invita a expertos del sector privado a analizar estos datos para intentar resolver el misterio.

Como señaló el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el objetivo es terminar con la era de las clasificaciones ocultas y permitir que “el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.