Carta de una niña de 10 años logró poner a la NASA a debatir: cambiaría una decisión planetaria de hace 19 años

La comunicación científica para muchos suele ser algo complejo pero todo cambió cambio recientemente con la cara escrita a mano de Kaela, una niña de 10 años, quien consiguió atraer la atención de miles de personas incluyendo a la NASA, pues solicitó que Plutón fuera nuevamente reconocido como un planeta.

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Plutón dejó de ser considerado un planeta el 24 de agosto de 2006, es decir, hace 19 años (casi dos décadas).

Fue reclasificado a la categoría de planeta enano por la Unión Astronómica Internacional (UAI) debido a que no cumple con todos los requisitos de la definición oficial de planeta.

El mensaje inocente de una niña

El mensaje comenzó hacerse rápidamente viral a través de las redes sociales, algo que permitió que llegará a la NASA.

La carta de Kaela se viralizó en redes sociales antes de llegar a la NASA y generar atención internacional. Foto: Redes sociales

En la carta escrita a mano (traducida), Kaela comentó:

“Por favor, vuelvan a hacer que Plutón sea un planeta. Realmente quiero que sea un planeta otra vez. Aquí hay algunas razones por las que Plutón debería ser un planeta de nuevo:

Es parte de nuestro sistema solar y solía ser un planeta. Es un planeta enano y merece ser un planeta real. Podría hacer feliz a mucha gente.

Puede que no sea su elección, pero si lo es, por favor, por favor, por favor, háganlo un planeta. Me haría muy, muy, muy feliz. Si no pueden convertirlo en un planeta real, por favor considérenlo un planeta. Y lamento si mi letra o mi ortografía son difíciles de leer. De todos modos, nos hará muy felices a mí y a mis amigos. Aquí hay algunos datos para demostrar que sé sobre Plutón:

Plutón es un planeta enano. Plutón se encuentra en el cinturón de Kuiper. Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh. Plutón es más pequeño que la luna de la Tierra. Plutón tiene cinco lunas conocidas.

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El mensaje llegó al administrador de la NASA

Gracias a la ola que generó esta carta escrita a mano, Kaela recibió respuesta de la agencia, pues el administrador de la NASA Jared Isaacman, comentó que estaban investigando la solicitud.

La NASA respondió a la carta de Kaela y confirmó que la solicitud está siendo evaluada por la agencia. Foto: AP

El mensaje además de responder a la pequeña, generó una gran cantidad de comentarios a través de las redes sociales en donde se comenzó a debatir sobre el tema.