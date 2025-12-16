Una anticola sin precedentes en 3I/ATLAS antes de su paso cercano a la Tierra impulsa la hipótesis de un “propulsor tecnológico”

Solo faltan unas pocas horas para que ocurra uno de los acontecimientos más esperados del año, un evento que marcará un hito para la ciencia. Se trata del máximo acercamiento a la Tierra del objeto interestelar 3I/ATLAS, previsto para el próximo 19 de diciembre. Este momento permitirá a expertos de todo el mundo analizarlo con mayor detalle y avanzar en la comprensión de su origen.

Por esta razón, a tan poco de que se produzca el encuentro, especialistas como el astrofísico Avi Loeb siguen su evolución de cerca. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presencia de una anticola especialmente pronunciada. Loeb ha compartido sus análisis a través de Medium, el blog que utiliza como plataforma oficial para exponer sus reflexiones sobre este enigmático cuerpo celeste.

El pasado 14 de diciembre, el científico señaló que 3I/ATLAS se encontraba a una distancia aproximada de 270,5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que implica que el viernes 19 alcanzará su punto más cercano, con un perigeo de 268,9097 millones de kilómetros (± 0,0060).

Última imagen tomada del 3I/ATLAS en Calabria, Italia. | Foto: Toni Scarmato-Tomada de Medium

En ese contexto, se detalló que imágenes captadas el 13 de diciembre —la más reciente tomada en Tailandia— revelan una anticola prominente y poco común que apunta directamente hacia el Sol. A diferencia de otros cometas del sistema solar, este fenómeno no puede explicarse como un simple efecto de perspectiva.

En un nuevo artículo, Loeb anunció que la anticola de 3I/ATLAS supera incluso la distancia entre la Tierra y la Luna. Estos datos, recopilados por observatorios terrestres, representan una oportunidad clave para que la comunidad científica profundice en la naturaleza del objeto interestelar.

“Las últimas imágenes del 14 y 15 de diciembre de 2025 muestran una prominente anticola que se extiende hasta medio millón de kilómetros desde el núcleo de 3I/ATLAS hacia el Sol. Esta longitud es mayor que la distancia promedio a la Luna: 384.400 kilómetros. Nunca antes se había observado una anticola de este tamaño en un cometa”, afirmó.

Para que la anticola alcance una extensión cercana a los 500.000 kilómetros en los 45 días posteriores al perihelio, el material debería desplazarse hacia el Sol a una velocidad aproximada de 130 metros por segundo respecto al núcleo. Aún se investiga si esta aceleración puede explicarse por polvo o gas sublimado bajo la influencia del viento solar y la radiación, o si, como alternativa, podría estar relacionada con un chorro de origen tecnológico.

¿Cometa o tecnología avanzada? El debate que desata 3I/ATLAS en la comunidad científica | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Al abordar la pregunta “¿Qué tan inusuales son las propiedades de la anticola mostrada por 3I/ATLAS?”, Loeb explicó que no existe un censo preciso de objetos interestelares ni de posibles artefactos tecnológicos que atraviesen el sistema solar. Los telescopios actuales solo logran detectar objetos relativamente grandes —de más de 100 metros— a distancias cercanas a la Tierra, y presentan dificultades para identificar aquellos que se desplazan a velocidades mucho mayores que las típicas de asteroides y cometas.