Tras punzante afirmación de Elon Musk sobre los ovnis, director del Proyecto Galileo señala un problema de seguridad nacional

La posibilidad de que exista vida fuera del planeta sigue despertando curiosidad, dudas y debates que van más allá de la ciencia ficción, cada cierto tiempo, declaraciones de figuras influyentes reavivan la conversación, especialmente cuando se mezclan con reportes oficiales sobre objetos extraños detectados en el cielo.

En ese cruce entre especulación, ciencia y poder, una reciente afirmación de Elon Musk volvió a encender la discusión.

Musk baja el tono y apunta a tecnología humana

Durante una charla en el podcast “The Katie Miller Podcast“, el fundador de SpaceX fue directo al referirse al tema, aseguró que, pese a las preguntas recurrentes, nunca ha visto pruebas que confirmen la presencia de seres de otros mundos.

Para Musk, muchos de los llamados “objetos voladores no identificados” podrían tener una explicación mucho más terrenal.

Durante su intervención en “The Katie Miller Podcast”, Musk, el fundador de SpaceX vinculó los OVNIs con desarrollos militares secretos. | Foto: YouTube - @katiemillerpod

“Un OVNI es simplemente un objeto volador no identificado, así que podría ser algún nuevo programa de armas, o un misil hipersónico, algo así, y técnicamente sería un OVNI, pero en realidad es solo un prototipo de arma, no extraterrestres”, mencionó Musk.

Desde su perspectiva, el término OVNI no implica necesariamente algo extraterrestre, sino simplemente algo que no ha sido identificado públicamente. En otras palabras, tecnología humana aún fuera del radar ciudadano.

La reacción de Avi Loeb y su advertencia

La respuesta no tardó en llegar desde el ámbito científico, Avi Loeb, astrofísico y líder del Proyecto Galileo, una iniciativa que busca recopilar datos con sensores e inteligencia artificial para buscar inteligencia o tecnología extraterrestre, fue consultado sobre las palabras de Musk en una entrevista de NewsMax.

“Sé que usted es un científico, pero, ¿no cree que Elon Musk sabe mucho más de lo que deja ver? ¿Cómo consigue todos esos contratos gubernamentales y dirige SpaceX y no sabe al menos un poco más que el público?”, fue la pregunta realizada a Loeb.

Lejos de descartar el tema, Loeb puso el foco en un punto sensible, la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Sí, es sorprendente, porque la directora de la Inteligencia Nacional, que se supone que lo sabe todo, ha presentado más de tres informes al Congreso de los Estados Unidos en los últimos años, testificando que hay objetos en el cielo que no comprendemos por completo, y eso significa que no tenemos suficientes datos para entender su naturaleza”, señaló.

Avi Loeb, director del Proyecto Galileo cuestionó la capacidad de las autoridades para explicar fenómenos aéreos pese al presupuesto de defensa. | Foto: NEWSMAX TV

A su juicio, si se tratara de desarrollos creados por empresas estadounidenses, las autoridades no lo habrían reconocido públicamente. El hecho de que lo hayan hecho, sostiene Loeb, sugiere una falla seria en el control y comprensión de lo que ocurre en los cielos.

“Si fueran producidos por empresas estadounidenses, la directora de Inteligencia Nacional no lo diría, pero lo hizo, y por eso debo suponer que el gobierno tiene un problema, un problema de seguridad nacional”, afirmó.

Además, lanzó una crítica directa al aparato de defensa, con presupuestos multimillonarios destinados a la protección del país, resulta preocupante que aún existan interrogantes básicas sin resolver.

“No esperamos que los funcionarios del Pentágono revelen esta información, porque no quieren ser sometidos a escrutinio, y estamos gastando un billón de dólares al año en el presupuesto de defensa y no están cumpliendo su trabajo”, concluyó Loeb.

Para Loeb, más que ocultar información por temor al escrutinio, el desafío es asumir que hay preguntas abiertas que requieren datos, transparencia y una investigación seria.