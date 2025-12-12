Astrofísico habla sobre si el 3I/ATLAS fue la razón de que la NASA haya perdido repentinamente contacto con la sonda Maven

Una cadena de hechos ocurridos casi en paralelo ha reavivado el debate en la comunidad científica y fuera de ella, por un lado, la paso de 3I/ATLAS, un visitante procedente del espacio interestelar que algunos investigadores catalogan como un cometa poco común.

Por otro, el reporte de la NASA sobre la perdida de señal inesperada de MAVEN, una nave que llevaba más de una década enviando información desde la órbita de Marte.

La coincidencia temporal llevó al astrofísico Avi Loeb a plantear preguntas que, sin afirmar conclusiones, volvieron a poner el foco sobre ambos eventos.

Un objeto extraño y una nave en silencio

El detonante de la conversación pública se produjo el 6 de diciembre, cuando la NASA confirmó que había perdido comunicación con MAVEN, pues según explicó la agencia, antes de que la nave quedara momentáneamente oculta detrás de Marte, todos sus sistemas funcionaban con normalidad. Sin embargo, al intentar restablecer el enlace con la Tierra, no se detectó ninguna señal.

MAVEN fue lanzada en 2013 y comenzó a orbitar el planeta rojo en 2014 y su principal tarea ha sido estudiar cómo la atmósfera marciana se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, un proceso clave para entender por qué Marte pasó de ser un mundo potencialmente habitable a uno árido y frío. Durante años, la misión operó sin incidentes mayores, lo que hace que esta interrupción resulte inusual.

Tras más de una década en servicio, la sonda MAVEN dejó de responder cuando la agencia intentó retomar la comunicación con la Tierra. | Foto: NASA/GSFC

Mientras tanto, 3I/ATLAS avanzaba por el sistema solar, la mayoría de los científicos lo describen como un cometa con características atípicas, aunque Loeb, director del Proyecto Galileo, una iniciativa dedicada a la búsqueda de señales de vida inteligente fuera de la Tierra, sostiene que no se debe descartar de entrada un origen artificial.

La coincidencia que despertó preguntas

En notas y entrevistas, Loeb subrayó un detalle llamativo, semanas antes de que se perdiera el contacto, MAVEN había logrado captar una imagen de baja resolución de 3I/ATLAS desde decenas de millones de kilómetros. Ese registro, obtenido con instrumentos diseñados para estudiar el entorno marciano, mostró la presencia de hidrógeno alrededor del objeto.

Durante una entrevista con Rob Finnerty en Newsmax, al científico le plantearon el asunto en forma de interrogante:

“Tras diez años de funcionamiento continuo, ¿por qué la nave dejó de responder justo cuando este cuerpo interestelar pasaba relativamente cerca de Marte?“.

Loeb recordó que es normal que una sonda quede incomunicada cuando el planeta se interpone entre ella y la Tierra, pero señaló que lo extraño fue que el enlace no se recuperara después: “la nave espacial se quedó detrás de Marte, lo que obviamente impide la comunicación con la Tierra, pero al regresar, no hubo señal alguna”.

“MAVEN, en teoría, habría tomado fotografías de 3I/ATLAS, ya lo hizo y vimos algunos datos. Entonces, ahí lo tenemos: ahora la NASA dice que, de repente, MAVEN ha desaparecido, lo que significa que no podemos publicar esas imágenes”, destaca Loeb.

Loeb recordó que es habitual que Marte bloquee temporalmente la comunicación con las naves en órbita. | Foto: Newsmax TV

También indicó que los datos más recientes enviados por MAVEN coincidieron con el momento en que 3I/ATLAS se aproximó a unos 30 millones de kilómetros de Marte. Parte de esa información fue mostrada en una conferencia reciente de la NASA, pero, con la nave fuera de contacto, no está claro si podrán difundirse más imágenes o mediciones.

“Vimos algunos de esos datos en la rueda de prensa que organizó la NASA recientemente, pero ahora, de algún modo, la nave ya no está disponible”, señaló Loeb.

Las fotos del 3I/ATLAS durante el perigeo “no depende solo de la NASA”

De cara a los días siguientes, Loeb llamó la atención sobre otro factor: la cercanía máxima de 3I/ATLAS a la Tierra, prevista para el 19 de diciembre, coincidirá con luna nueva, una condición ideal para las observaciones.

A su juicio: “no depende solo de la NASA. Hay cientos de observatorios en todo el mundo que lo observarán (...) También se obtendrán datos del telescopio Webb, del Hubble, hay demasiados telescopios como para que alguien bloquee esa información”.

La luna nueva del 19 de diciembre facilitará registros más nítidos de 3I/ATLAS. (Orbita del 3I/ATLAS según la NASA para el 13 de diciembre de 2025) | Foto: jpl/NASA

Por ahora, la NASA continúa intentando restablecer el contacto con su nave marciana, mientras el paso de 3I/ATLAS sigue siendo observado desde múltiples puntos del planeta.