La Nasa pierde contacto con sonda que estudiaba la atmósfera de Marte: ¿podría afectar futuras misiones?

La Nasa anunció en un comunicado que perdió el contacto con la sonda espacial Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN), que ha estado orbitando y estudiando Marte desde 2014.

La nave dejó de comunicarse con las estaciones terrestres el 6 de diciembre de 2025, justo después de haber pasado por detrás del planeta rojo. Hasta antes de ese momento, MAVEN operaba con total normalidad, asegura la agencia.

Intentos por recuperar la señal

Desde el incidente, los equipos científicos buscan detectar cualquier rastro de señal para restablecer la comunicación.

“La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de que entrara en órbita detrás del planeta rojo. Después de que la nave espacial emergiera de detrás de Marte, la Red Espacial Profunda de la Nasa no observó ninguna señal”, dice el reporte.

Una pieza clave en la flota marciana

MAVEN forma parte de siete orbitadores que estudian Marte. Su misión es “explorar la atmósfera superior, la ionosfera y las interacciones del planeta con el Sol y el viento solar para analizar la pérdida de la atmósfera marciana hacia el espacio”, describe la Nasa.

Gracias a sus datos, los científicos han logrado determinar que el Sol es responsable de que Marte perdiera la mayor parte de su atmósfera, pasando de un mundo húmedo y cálido al actual seco y frío.

La sonda MAVEN perdió contacto justo después de pasar por detrás del planeta rojo. | Foto: DW

“Comprender la pérdida atmosférica proporciona a los científicos información sobre la historia de la atmósfera y el clima del planeta rojo, el agua líquida y la habitabilidad planetaria”, afirma el comunicado.

Impacto en las comunicaciones con otros róvers en Marte

Además de su trabajo científico, MAVEN desempeña un papel fundamental en la retransmisión de datos y comunicaciones entre los de la Nasa en Marte, el Curiosity y el Perseverance.

“La sonda también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los exploradores en la superficie marciana”, explica la agencia.

Antecedentes y posibilidades de recuperación

La Nasa cuenta con otras dos naves operativas alrededor de Marte: el Mars Reconnaissance Orbiter (2005) y el Mars Odyssey (2001).

No es la primera vez que la agencia pierde contacto con una sonda en el espacio profundo. En 2023 ocurrió con la sonda Voyager 2, pero logró restablecer la conexión días después. Con algo de suerte, podría ocurrir lo mismo con MAVEN.