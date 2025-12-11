La NASA revela una espectacular foto de un extraño destello captado durante una tormenta en Francia

Durante una tormenta en la comuna de Beynac-et-Cazenac, Francia, justo sobre el castillo medieval de Beynac, apareció en el cielo un destello rojo y vertical con formas ramificadas que recordaban a los tentáculos de una medusa.

El evento luminoso, breve y difícil de capturar, corresponde a los llamados sprites o ‘duendes rojos’, uno de los fenómenos eléctricos más enigmáticos de la atmósfera superior de nuestro planeta.

Imagen destacada por la NASA

La fotografía, elegida por la NASA como imagen del mes de diciembre de 2025, fue tomada en septiembre de 2022 por el científico ciudadano y fotógrafo especializado en sprites, Nicolás Escurat.

“La aparición de este magnífico ‘sprite’ en la noche del 3 al 4 de septiembre de 2022 permanecerá en mi memoria”, escribió Escurat en ese entonces, en su cuenta de Flickr.

Un destello fugaz con gran altitud

En el comunicado, la NASA explica que estos eventos “se producen a unos 80 kilómetros de altitud, muy por encima de las tormentas eléctricas”.

Surgen justo después de un rayo y se manifiestan como “un destello rojizo repentino que puede adoptar diversas formas, a menudo combinando columnas difusas y brillantes zarcillos espinosos”.

Fenómeno efímero y relativamente nuevo

Poco se sabe sobre los sprites. Estos ocurren durante las tormentas y duran menos de 10 milisegundos, por lo que son prácticamente invisibles para el ojo humano.

Aunque pilotos de aviones han reportado avistamientos desde hace décadas, solo en años recientes la fotografía digital ha permitido estudiarlos con mayor detalle. Aun así, los científicos siguen sin conocer con precisión cómo y por qué se forman.

Spritacular: ciencia ciudadana para estudiarlos

La NASA clasifica los duendes rojos como el tipo más común dentro de los llamados fenómenos luminosos transitorios (TLE).

La NASA también estudia fenómenos eléctricos desconocidos en la Tierra, como este chorro gigante, capturado desde el espacio. | Foto: DW

Para mejorar su registro y comprensión, la agencia creó el proyecto de ciencia ciudadana Spritacular, que anima a fotógrafos de todo el mundo a compartir sus capturas.

“Se capturan imágenes maravillosas de sprites, pero se comparten esporádicamente por internet y gran parte de la comunidad científica nunca llega a verlas", señala Burcu Kosar, físico espacial del Centro Goddard e investigador principal del proyecto.

En este marco, la NASA también estudia otros TLE, como ELFOS, Halos, Jets Azules y Jets Gigantescos, con el objetivo de entender mejor la dinámica eléctrica de la atmósfera superior.

La imagen capturada por Escurat está disponible en el sitio web de la NASA y puede descargarse como fondo de pantalla para laptops y teléfonos móviles.