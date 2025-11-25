La aurora boreal podría hacerse visible esta noche en 15 estados del norte del país debido a una tormenta geométrica impulsada por un rápido viento solar, un evento poco frecuente que dependerá del cielo despejado y de la disminución de la contaminación lumínica para poder apreciarse en su máximo esplendor.

Un espectáculo poco habitual en el cielo que se podrá apreciar en algunos estados

El Space Weather Prediction Center (SWPC), de la NOAA, ha anunciado una alerta de nivel G1, la más leve dentro de las tormentas geomagnéticas, pero suficiente para que las luces del norte se asomen en latitudes que normalmente no las muestran.

Este viento solar proviene de un agujero coronal en la superficie del Sol, lo cual ha generado un flujo de partículas cargadas que interactúan con el campo magnético terrestre y “despiertan” los colores característicos de la aurora.

Los estados desde donde podría verse el fenómeno son: Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

La actividad se espera desde la noche del martes 25 hasta la madrugada del miércoles 26 de noviembre. Los informes técnicos de la NOAA anticipan que la aurora podría observarse incluso en zonas habitualmente fuera del rango de este espectáculo, como Iowa y Nebraska,

Tenga en cuenta que las mejores vistas se tendrán en zonas rurales, alejadas de la contaminación lumínica, y con cielos despejados, de acuerdo a lo que informa Infobae.

Las condiciones climáticas serán determinantes para observar este fenómeno atmosférico en la noche de hoy. | Foto: Getty Images

¿Cómo ver mejor la aurora boreal?

Para maximizar la posibilidad de admirar la aurora boreal, los expertos recomiendan alejarse de las ciudades esperar unos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad, y usar herramientas como aplicaciones Aurora Now o el pronóstico de 30 minutos de la NOAA para seguir en tiempo real la actividad geomagnética.

Además, quienes deseen fotografiar el fenómeno deberían usar una cámara con exposición manual montada en trípode, o activar el modo nocturno en sus teléfonos inteligentes.

Aunque las condiciones climáticas serán determinantes y podrían frustrar la observación en varias ciudades, la posibilidad misma de que la aurora boreal descienda hasta estas latitudes vuelve la noche especial.

Será un recordatorio de que, incluso en medio del frío y la inestabilidad atmosférica, el cielo puede sorprender con un destello inesperado de colores que rompe la rutina y conecta a millones con la vastedad del cosmos.

Stats are a little soft right now, but the south Bz should help drive a bit of aurora along the U.S.-Canada border with brighter shows during substorms. Cloud cover will be an issue for much of the upper Midwest tonight, and don’t chase if the weather is unsafe. pic.twitter.com/PkHY86rTuV — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) November 25, 2025

En definitiva, sí existe la posibilidad de ver auroras boreales en Estados Unidos hoy, pero será el cielo, más que la tormenta solar, el que tenga la última palabra.