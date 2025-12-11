3I/ATLAS permanece en el centro del debate científico debido a las extrañas variaciones que ha presentado en su comportamiento, lo que ha generado especulaciones sobre un posible origen artificial.

Algunos investigadores sostienen que sus maniobras podrían sugerir tecnología desconocida o incluso un desplazamiento intencional, ya sea con un rumbo indirecto hacia la Tierra o con una llamativa alineación hacia Júpiter.

Aunque estas hipótesis no cuentan con pruebas concluyentes, continúan alimentando el interés de la comunidad astronómica. Por ello, su trayectoria interestelar, sumada a su velocidad inusual, lo convierte en un objeto de estudio prioritario para evaluar tanto sus características físicas como su trayecto.

3I/ATLAS permanece en el centro del debate científico debido a las extrañas variaciones que ha presentado en su comportamiento. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images

En este contexto, SEMANA consulto con el chatbot de ChatGPT para conocer las posibles implicaciones que tendría si, en un escenario hipotético, este cometa interestelar llegara a desviarse hacia el planeta Tierra, pese a que hoy no existe evidencia de riesgo real. El resultado es inquietante.

“Un objeto de este tipo podría liberar, al colisionar con la Tierra, una cantidad de energía equivalente a millones de megatones de TNT. La magnitud exacta dependería de su tamaño —que aún presenta incertidumbres—, su densidad y el ángulo de impacto. No obstante, la conclusión es clara: un cometa interestelar de tales características produciría un efecto devastador en cualquier punto del planeta", dice el análisis arrojado por la inteligencia artificial (IA).

Además, agregó que en este escenario hipotético de colisión, “el primer efecto sería la liberación instantánea de una onda expansiva capaz de arrasar miles de kilómetros a la redonda”.

“Si el impacto ocurriera en tierra firme, destruiría ciudades, bosques, montañas e infraestructuras en un radio gigantesco. En cambio, si cayera en el océano, el choque generaría megatsunamis con olas que podrían superar fácilmente los cientos de metros de altura, alcanzando continentes completos en cuestión de horas”, precisó.

El choque generaría megatsunamis con olas que podrían superar fácilmente los cientos de metros de altura. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images/Image Source

A lo anterior se suma la destrucción inicial, debido a la cantidad colosal de material que sería expulsado a la atmósfera, según ChatGPT: “El polvo y los gases resultantes del impacto podrían cubrir el cielo durante meses o incluso años, bloqueando la luz solar y provocando un descenso abrupto de las temperaturas globales. Este fenómeno tendría repercusiones directas sobre la agricultura, los ecosistemas y la supervivencia de millones de especies, incluida la humana”.

Aunque la posibilidad real de que 3I/ATLAS impacte la Tierra es prácticamente nula, los científicos sostienen que estos escenarios sirven como ejercicio fundamental para preparar a la humanidad ante futuros riesgos.