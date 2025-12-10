El planeta Marte podría ser la profecía de la Tierra: el paraíso tropical que comentó la NASA

Por lo general, cuando se menciona a Marte se piensa en un mundo rojizo, árido e inhóspito, cubierto de polvo y rocas, sin embargo, una reciente investigación de la NASA podría transformar por completo lo que se ha creído durante décadas.

La investigación sugiere que mucho antes de convertirse en el desierto que hoy aparece en las fotografías, el planeta vecino habría sido un territorio cálido, húmedo y sorprendentemente parecido a un paraíso terrestre.

Un Marte muy distinto al que conocemos

Los resultados divulgados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences señalan que en el pasado Marte habría albergado un vasto océano que cubría gran parte de su hemisferio norte.

De acuerdo con la NASA, esto no fue una masa de agua estática sino un entorno con playas formadas por la acción constante de olas y mareas.

Esta conclusión se obtuvo gracias a un radar capaz de “leer” lo que hay bajo la superficie marciana, con esa tecnología los investigadores lograron identificar capas sedimentarias que recuerdan a las costas terrestres: acumulaciones de arena, ondulaciones y estructuras que solo se forman en presencia de agua en movimiento.

Nuevas evidencias muestran que el planeta rojo albergó playas moldeadas por olas y mareas. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

El geólogo Benjamin Cardenas, de la Universidad de Penn State, comparó algunos de estos paisajes con zonas playeras muy familiares.

Para él, las señales halladas como restos de canales, dunas y depósitos arrastrados por el viento y el agua, dejan claro que en condiciones remotas, Marte pudo tener costas que evocaban destinos turísticos terrenales.

De oasis tropical como la Tierra a desierto congelado

El estado actual del planeta cuenta otra historia ya que con el paso del tiempo, su atmósfera se fue debilitando hasta casi desaparecer, un proceso que dejó sin protección al agua que alguna vez cubrió su superficie.

La transformación de Marte en un desierto helado sirve como advertencia sobre la fragilidad del propio planeta Tierra. | Foto: Getty Images