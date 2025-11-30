Por primera vez en la historia, la Nasa grabó cómo suenan los rayos en Marte

Por primera vez en la historia la Nasa logró grabar video en donde se escuchan rayos en Marte, este contenido permitiría entender la dinámica del clima en el planeta rojo.

El hallazgo fue tomado por el róver Perseverance quien desde su llegada al cráter Jezero en 2021 ha enviado imágenes detalladas, como el de la nueva anomalía en donde se han encontrado objetos que no son algo que se acostumbre a ver en la investigación del planeta rojo.

Las grabaciones revelan ruidos muy sutiles pero inconfundibles, asociados a pequeñas descargas generadas dentro de remolinos de polvo. Este tipo de actividad eléctrica, sospechada durante décadas pero jamás comprobada directamente, podría modificar lo que se sabe sobre la interacción entre el polvo marciano y su tenue atmósfera.

El sonido captado que cambia la exploración del planeta rojo

El equipo científico confirmó que las señales fueron registradas por SuperCam, un instrumento que combina micrófonos y sensores electromagnéticos. Durante dos años marcianos, el róver documentó más de cincuenta episodios similares, todos relacionados con torbellinos de polvo y con el paso de frentes de tormenta.

Aunque señalan que se trata de “mini-rayos”, su presencia es importante ya que demuestran que cerca de la superficie marciana pueden formarse campos eléctricos lo suficientemente fuertes como para generar pequeñas descargas.

Extremely detailed recent view of Martian surface by curiosity rover.



(Actual sound of Mars by Perseverance Rover) pic.twitter.com/3LzHTf5HlO — Curiosity (@MAstronomers) November 25, 2025

De acuerdo con Baptiste Chide, investigador principal del estudio publicado en Nature, estos resultados podrían tener consecuencias directas para el estudio del clima, la química del planeta e incluso para próximas misiones tripuladas.

“En Marte, la existencia de actividad eléctrica ha sido sospechada durante mucho tiempo pero nunca demostrada directamente”, señala la investigación.

Los científicos sospechan que estas descargas podrían influir en la manera en que las partículas de polvo se levantan y se desplazan e incluso en la conservación o degradación de compuestos orgánicos que puedan existir en el suelo marciano.

La importancia de encontrar este registro sonoro para la humanidad

Este registro sonoro crea nuevas preguntas sobre la seguridad de equipos y astronautas pues la presencia de actividad eléctrica podría representar un riesgo para instrumentos sensibles o generar condiciones inesperadas durante una exploración futura.

Los científicos califican las descargas eléctricas como "mini-rayos", diferentes a los de la Tierra. | Foto: DW

El descubrimiento también ayudará a ajustar modelos climáticos del planeta rojo, clave para prever tormentas, movimientos de arena y otros fenómenos que influyen en los aterrizajes y actividades robóticas.