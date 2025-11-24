Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

En el marco del revelador documental titulado The Age of Disclosure (La Era de la Divulgación traducido al español) su director espera que el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se pronuncie pronto sobre uno de los misterios más antiguos y poderosos de la humanidad.

El film cuenta con testimonios de 34 funcionarios del gobierno, las fuerzas armadas y la inteligencia de EE. UU., incluido el ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, el actual secretario de estado Marco Rubio, y la senadora Kristen Gillibrand.

El actual secretario de Estado aparece en un documental sobre vida extraterrestre | Foto: Getty Images

La pieza trata el tema que califican como un encubrimiento global de más de ocho décadas, donde se ha intentado esconder la existencia de vida inteligente no humana y una supuesta guerra entre naciones para desarrollar ingeniería que confronte la posible tecnología de los extraterrestres.

Las proyecciones del director de The Age of Disclosure

El director del documental, el cineasta Dan Farah, declaró en Entertaiemnt que “es solo cuestión de tiempo antes de que, tras el estreno de esta película, un presidente en funciones suba al podio y le diga al mundo: ‘No estamos solos en el universo’”.

Según Farh, Trump tiene “la película en la mira al cien por cien, y mira, dijo durante la campaña que tenía la intención de desclasificar lo que el gobierno sabe sobre este tema”.

El director estuvo presente en el estreno del documental en un teatro de Nueva York, el 18 de noviembre. | Foto: Getty Images

Incluso, el director sostiene que Trump “se ha dado cuenta de los hechos básicos y tiene a su equipo por todas partes tratando de aprender todo lo que necesita saber para que podamos decidir un curso de acción”.

“Espero de verdad que la publicación de este documental lleve al gobierno estadounidense a revelar finalmente todo lo legalmente posible al público estadounidense sobre los FANI (Fenómeno Anómalo No Identificado) y la vida inteligente no humana”, recalca Farah.

“Durante demasiado tiempo, se ha mentido descaradamente al público, se le ha mantenido al margen y se le ha engañado con una sofisticada campaña de desinformación. Y creo que nos encontramos en un punto de inflexión en el que el público no solo merece saber la verdad, sino que es realmente esencial porque lo que está en juego nunca ha sido tan importante”, añadió Farh.