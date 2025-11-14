Suscribirse

¿OVNI sobre Disney? Las imágenes del inquietante anillo negro que dejó en shock a miles de visitantes

De acuerdo con la persona que grabó el momento, el anillo en el cielo no desaparecía.

Redacción Mundo
15 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
Por las redes sociales ha rondado un video que ha despertado las alertas de miles de personas, pues se observa un objeto extraño en el cielo, sobre los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos, lo que ha despertado el debate cibernético sobre posible presencia de OVNIS en el lugar.

De acuerdo con los detalles que ha indagado la prensa sobre la grabación, esta fue hecha por un conductor que pasaba cerca de los parques ubicados en Anaheim, en el estado de California.

Lori Nayahalski, quien grabó el video, compartió las imágenes del anillo negro en el cielo a la prensa de Estados Unidos, que obtuvo el medio local KTLA-TV. Además, aseguró que el objeto no desaparecía, pese a que estuvo un buen tiempo observando su comportamiento.

“¿Una Matrix de la vida real o simplemente una parodia orquestada?”, dijo al medio mencionado.

Lo anterior ha abierto un intenso debate en las redes sociales, donde algunas personas han compartido teorías conspirativas y posibles razones del anillo negro sobre el Lugar Más Feliz del Mundo, como se ha denominado a Disney.

Incluso algunos internautas bromearon al sugerir que los directivos de Disney había elegido a un nuevo ratón, pues cuando se elige a un nuevo papa de la iglesia Católica, sobre la Capilla Sixtina se lanza humo negro o blanco para informar sobre la elección a los espectadores.

Otras personas comentaron que se trataba de Walt Disney, el creador del imperio animado, quien estaba “enviando señales del más allá”.

Y otras teorías señalaron que los extraterrestres se estaban adueñando de los parques temáticos. “Hasta los extraterrestres saben cuál es el lugar más feliz de la Tierra”, comentó una persona que logró millones de interacciones en la plataforma X.

Ante la situación, varias personas aseguraron que ya habían visto una imagen parecida en una visita pasada a los parques. “Estuvimos allí un año y, cuando lo vi, ¡estaba seguro de que estábamos bajo un ataque de invasión alienígena!”, escribió un usuario en la red social Facebook.

Por su parte, la administración de los parques de Disney en California explicaron que se trata de rastros que dejan los fuegos pirotécnicos. Un informe oficial indica que el anillo negro es un efecto de las pruebas pirotécnicas que realizan en la mañana, antes del show nocturno que conglomera miles de asistentes al parque cada día.

