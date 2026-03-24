Dwayne Johnson rompe el internet: vea el primer tráiler de Moana y la transformación extrema de “La roca” como Maui

Disney ha revelado oficialmente el primer tráiler de la adaptación de acción real de Moana, confirmando el regreso de Dwayne Johnson en el papel del semidiós Maui y presentando a Catherine Laga’aia como la nueva protagonista. La producción, que busca trasladar el éxito de la cinta animada de 2016 a un entorno hiperrealista, llegará a las salas de cine de América Latina el 9 de julio de 2026.

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La transformación de “La Roca”: un desafío de 18 kilos de prótesis

Uno de los puntos centrales del anuncio ha sido el aspecto visual de Dwayne Johnson, quien retoma el personaje al que prestó su voz originalmente. A diferencia de otras producciones que confían exclusivamente en efectos digitales (CGI), el equipo liderado por el director Thomas Kail optó por un enfoque táctil y físico.

Según varias declaraciones, la transformación de Johnson requirió un proceso de maquillaje de dos horas y media diarias. El actor vistió un traje corporal diseñado por Joel Harlow, ganador del Oscar por su trabajo en Star Trek, el cual sumaba aproximadamente 18 kilos (40 libras) a su peso natural.

“Hay una libertad cuando actúas, pero esto fue un ajuste para trabajar mis emociones a través de las prótesis, el cabello y el cuerpo que llevaba encima”, afirmó Johnson. El actor también detalló que la peluca del personaje añadía un peso considerable, especialmente en las escenas acuáticas, donde absorbía agua y dificultaba la movilidad.

Más allá del despliegue técnico, la producción enfatiza la representación de las comunidades del Pacífico. Johnson, de raíces samoanas, destacó la responsabilidad que implica este papel: “Te das cuenta de que estás representando culturas y personas que vinieron antes que tú... navegantes, guerreros que preservaron su identidad”.

Para reforzar este realismo, el director Thomas Kail, reconocido por su éxito en Broadway con Hamilton, decidió construir físicamente la aldea de Motunui en lugar de depender únicamente de pantallas verdes. El objetivo, según el cineasta, es ofrecer una experiencia “fundamentalmente diferente” a la de la animación, aprovechando la presencia de actores de carne y hueso en escenarios naturales.

La joven actriz Catherine Laga’aia asume el desafío de interpretar a Moana, sucediendo a Auli’i Cravalho, quien en esta ocasión se mantiene vinculada al proyecto como productora ejecutiva. El reparto principal se completa con:

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John Tui como el jefe Tui.

como el jefe Tui. Frankie Adams como Sina.

como Sina. Rena Owen como la abuela Tala.

La música, elemento vital de la franquicia, vuelve a contar con la supervisión de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i y Mark Mancina, garantizando la continuidad sonora que llevó a la banda sonora original a los primeros lugares de las listas de éxitos.

La decisión de Disney de acelerar esta versión en acción real responde a la solidez comercial de la marca. La película original de 2016 recaudó cerca de 700 millones de dólares, mientras que la secuela animada, Moana 2, estrenada a finales de 2024, superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla global.

Con el guion de Dana Ledoux Miller y Jared Bush quienes ya trabajaron en la historia original, esta nueva entrega busca consolidar el universo de Moana como uno de los activos más valiosos de Disney en la presente década.