Estados Unidos

Marco Rubio afirma en un documental que ha observado ovnis “sobrevolando instalaciones nucleares de EE. UU.”; hay más revelaciones

El funcionario de Trump participó en un documental sobre ovnis y vida extraterrestre en Estados Unidos.

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 8:23 p. m.
El actual secretario de Estado aparece en un documental sobre vida extraterrestre. | Foto: Getty Images

En el marco de la presentación de una producción audiovisual, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo una afirmación que ha impactado a quienes siguen el tema de los ovnis y extraterrestres, un tema con múltiples aristas y puntos de vista.

En el tráiler del documental The Age of Disclosure (La era de la divulgación, en español), Rubio aparece con unas declaraciones sobre la vida extraterrestre en EE. UU.

Hemos tenido repetidos casos de algo operando en el espacio aéreo sobre instalaciones nucleares restringidas, y no es nuestro”, dice Rubio en la escena, en un tono revelador.

“Personas en las que hemos confiado tareas realmente importantes para nuestro país están diciendo cosas realmente increíbles que creo que tenemos la obligación de tomar en serio y escuchar”, agrega el actual funcionario y mano derecha de Trump.

¿Quiénes aparecen en el documental?

En el filme también aparece André Carson, un congresista estadounidense, quien menciona que los avistamientos de presuntos objetos voladores no identificados “son cosas de otro mundo que realizan maniobras nunca antes vistas”.

La grabación evidenció que un orbe brillante resistió un ataque de misil y mantuvo su rumbo.
Eric Burlison presentó imágenes de un dron atacando a un supuesto OVNI sin éxito alguno. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Se está cerca de que “los americanos conozcan la verdad”, sostiene el legislador.

En el documental se muestran entrevistas a 34 integrantes del gobierno, Fuerzas Armadas y de inteligencia de Estados Unidos, quienes han testificado sobre unos de los temas con más teorías de conspiración a nivel mundial.

¿Quién hizo el documental y cuándo se estrena?

The Age of Disclosure es dirigida por el productor Dan Farah, quien dijo en una entrevista para The Hollywood Reporter que “espero haber hecho una película que concientice al público sobre una situación muy grave que nos afecta a todos”.

“Varios senadores me dijeron que pensaban que mi documental sería una de las herramientas más eficaces para ayudar a que el público conociera la verdad, de manera que el resto del gobierno se tomara este tema más en serio”, sostuvo Farah.

“Hay una audiencia universal interesada en el tema y ha ido creciendo desde la década de 1940″, señala el director.

El documental se estrenará el próximo 21 de noviembre en salas de cine seleccionadas de Nueva York, Los Ángeles, Washington D. C., y el rodaje de la película a nivel internacional será por cuenta del streaming Prime Video.

