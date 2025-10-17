Marco Rubio afirma en un documental que ha observado ovnis “sobrevolando instalaciones nucleares de EE. UU.”; hay más revelaciones

En el marco de la presentación de una producción audiovisual, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo una afirmación que ha impactado a quienes siguen el tema de los ovnis y extraterrestres, un tema con múltiples aristas y puntos de vista.

En el tráiler del documental The Age of Disclosure (La era de la divulgación, en español), Rubio aparece con unas declaraciones sobre la vida extraterrestre en EE. UU.

The truth is coming 11/21. Worldwide on Prime Video & in select U.S. theaters.



An explosive documentary that reveals an 80-year global cover-up of non-human intelligent life, with testimony from 34 U.S. Government insiders. — The Age of Disclosure (@ageofdisclosure) October 16, 2025

“Hemos tenido repetidos casos de algo operando en el espacio aéreo sobre instalaciones nucleares restringidas, y no es nuestro”, dice Rubio en la escena, en un tono revelador.

“Personas en las que hemos confiado tareas realmente importantes para nuestro país están diciendo cosas realmente increíbles que creo que tenemos la obligación de tomar en serio y escuchar”, agrega el actual funcionario y mano derecha de Trump.

¿Quiénes aparecen en el documental?

En el filme también aparece André Carson, un congresista estadounidense, quien menciona que los avistamientos de presuntos objetos voladores no identificados “son cosas de otro mundo que realizan maniobras nunca antes vistas”.

Eric Burlison presentó imágenes de un dron atacando a un supuesto OVNI sin éxito alguno. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Se está cerca de que “los americanos conozcan la verdad”, sostiene el legislador.

En el documental se muestran entrevistas a 34 integrantes del gobierno, Fuerzas Armadas y de inteligencia de Estados Unidos, quienes han testificado sobre unos de los temas con más teorías de conspiración a nivel mundial.

¿Quién hizo el documental y cuándo se estrena?

The Age of Disclosure es dirigida por el productor Dan Farah, quien dijo en una entrevista para The Hollywood Reporter que “espero haber hecho una película que concientice al público sobre una situación muy grave que nos afecta a todos”.

“Varios senadores me dijeron que pensaban que mi documental sería una de las herramientas más eficaces para ayudar a que el público conociera la verdad, de manera que el resto del gobierno se tomara este tema más en serio”, sostuvo Farah.

“Hay una audiencia universal interesada en el tema y ha ido creciendo desde la década de 1940″, señala el director.