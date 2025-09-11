Suscribirse

Video impactante: un misil Hellfire impactó a un OVNI y no pudo derribarlo, militares no logran explicarlo

Un registro reveló que un misil Hellfire rebotó sobre un posible OVNI en Yemen.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 10:41 p. m.
La grabación evidenció que un orbe brillante resistió un ataque de misil y mantuvo su rumbo.
Eric Burlison presentó imágenes de un dron atacando a un supuesto OVNI sin éxito alguno. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Imagine que uno de los drones considerados como una de las armas más precisas y potentes en el arsenal estadounidense logra impactar un objetivo, pero este siguió como si nada.

Los videos de los OVNIS presentados por entidades gubernamentales no suelen ser constantes, sin embargo, este martes 9 de septiembre de 2025 durante la audiencia estadounidense de Fenómenos Aéreos No Identificados, dejó sorprendidos a los legisladores, pues se presentó un video en el que se presenta el momento exacto en que un misil Hellfire, que fue disparado por un drone MQ-9, alcanzó a impactar sobre un objeto esférico de color luminoso, el cual sorprendentemente continuó su rumbo, al parecer sin presentar fallos.

Orbe brillante desafía el poder de un misil estadounidense en Yemen

Este material, que se considera clasificado, fue presentado durante la audiencia del subcomité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes por el congresista republicano, Eric Burlison de Missouri, señalando que esta pieza fue grabada el 30 de octubre de 2024 frente a Yemen.

El video grabado en blanco y negro enseña el seguimiento que se le hizo a esta esfera brillante y de cómo fue el impacto con el misil, el cual al parecer no tuvo ningún efecto, pues el posible OVNI continuó su rumbo como si nada hubiera pasado.

Es importante recordar que este tipo de misil estadounidense es un arma que tiene la capacidad de borrar tanques blindados y otro tipo de armamento blindado.

De acuerdo con lo que hablaron durante la audiencia, se señala que este misil habría rebotado encima del objeto volador al cual nombraron como un orbe brillante, el cual se percataron de que cuando recibió el impacto, pues aumento su velocidad de una forma descomunal.

Contexto: Misterioso accidente de avión militar reabre el debate sobre la presencia de OVNIS en EE. UU.

Investigador Corbell califica el video como un registro “histórico” en la investigación UAP

Las voces profesionales no esperaron, pues el investigador especializado de la UAP, Jeremy Corbell elogió a Burlison por haber presentado y hacer este video público, el cual le dijo que era un video “histórico”.

Legisladores vieron la grabación de un dron que disparó contra un objeto luminoso, el cual siguió intacto.
Un video en el Congreso mostró cómo un misil Hellfire impactó a un orbe brillante en Yemen sin lograr derribarlo. | Foto: Tomado de redes

Asimismo, el investigador resaltó que antes del ataque de este pequeño orbe, pues se habría separado de una nave mucho más grande.

Ese movimiento, aparentemente intencionado, podría significar un nivel de avance tecnológico superior a las capacidades militares conocidas actualmente, poniendo en duda los límites de la ingeniería humana y generando interrogantes sobre la procedencia y el propósito real de dichos artefactos en un contexto de creciente tensión global.

