La misteriosa forma en la que podría suceder un avistamiento ovni en la Tierra, según la inteligencia artificial

El análisis de la IA sobre los avistamientos ovni aporta un marco estructurado para comprender cómo podrían desarrollarse.

Redacción Tecnología
9 de agosto de 2025, 3:07 p. m.
Los avistamiento ovnis han sido objeto de interés durante años. | Foto: Getty Images

En un contexto donde la curiosidad humana por lo desconocido se mantiene vigente, la inteligencia artificial (IA) comienza a ofrecer interpretaciones sobre fenómenos que, durante décadas, han alimentado teorías, investigaciones y leyendas urbanas.

Uno de estos casos es el avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNI), un suceso que, según diversos análisis generados por modelos de IA, podría desarrollarse con un patrón relativamente predecible.

De acuerdo con simulaciones que integran datos históricos, la IA plantea que un avistamiento de este tipo se produciría bajo condiciones específicas. La mayoría de los registros coinciden en que estos episodios ocurren en áreas con baja contaminación lumínica, especialmente durante noches despejadas. Este entorno facilitaría la visibilidad de cualquier objeto en el cielo, aumentando la probabilidad de que sea detectado por observadores ocasionales o sistemas de monitoreo astronómico.

En el inicio del evento, según este enfoque, se presentaría la aparición de una luz o conjunto de luces que no se ajustan al patrón habitual de aeronaves conocidas. Tras analizar miles de reportes, el modelo describe estos destellos con movimientos erráticos, cambios bruscos de dirección o aceleraciones repentinas, características difíciles de replicar mediante tecnologías humanas convencionales.

IA imagina como lucirían diferentes tazas extraterrestres.
El inicio del evento suele ser una luz o grupo de luces con movimientos y cambios de dirección que no corresponden a aeronaves conocidas. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Una segunda fase, en el escenario proyectado por la IA, contemplaría la intensificación del fenómeno. El objeto podría descender a una altitud intermedia, lo que permitiría una observación más detallada, aunque mantendría una distancia suficiente para impedir la identificación precisa de su estructura.

Contexto: Científicos detectan posible agujero negro más grande del universo; 36.000 millones de veces más pesado que el Sol

El desarrollo del evento, según la proyección artificial, culminaría con una desaparición abrupta. El objeto podría ascender rápidamente hasta perderse de vista, desvanecerse de manera súbita o alejarse a velocidades que superan los parámetros convencionales de vuelo. Este desenlace, por lo general, deja un alto grado de desconcierto entre los testigos y abre la puerta a múltiples especulaciones sobre su origen y naturaleza.

En la etapa posterior, correspondiente al análisis, se prevé la circulación de material que incluiría videos, fotografías y descripciones verbales. El procesamiento de esta información permitiría identificar patrones recurrentes: formas circulares o triangulares, variaciones en la tonalidad de la luz y ausencia de ruido mecánico.

La repetición de estas características en reportes de distintas épocas y regiones es considerada por algunos investigadores como un indicio de la existencia de un fenómeno real, aunque todavía sin una explicación definitiva.

Paranormal
Las condiciones más propicias incluyen cielos despejados, baja contaminación lumínica y entornos donde el objeto es más visible. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La inteligencia artificial, al integrar los datos disponibles, evita pronunciarse sobre si estos objetos provienen de origen extraterrestre o si corresponden a desarrollos tecnológicos desconocidos para el público. Su enfoque se orienta, más bien, a reconocer los elementos que incrementan la probabilidad de que un avistamiento ocurra y a detallar la secuencia más común que se registra en tales eventos.

Contexto: Cometa 3I/ATLAS: el visitante interestelar que rompe récords de velocidad en su travesía por el sistema solar

De este modo, aunque la ciencia aún no ha confirmado la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, el análisis de la IA sobre los avistamientos ovni aporta un marco estructurado para comprender cómo podrían desarrollarse. Y mientras el misterio persiste, el interés por documentar y estudiar estos fenómenos continúa en ascenso.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

