Un objeto extraño aparece en Marte: astrofísicos analizan la imagen mientras la Nasa guarda silencio

Una fotografía captada en la superficie de Marte volvió a despertar la curiosidad de la comunidad científica. Se trata de una imagen tomada por el rover Curiosity de la Nasa, en la que se observa una pieza de apariencia poco común que ha dado pie a múltiples interpretaciones.

El registro, que forma parte del archivo público de la misión, muestra un elemento brillante con forma cilíndrica parcialmente cubierto por el suelo marciano. Aunque la imagen no ha sido procesada, ha circulado entre investigadores y entusiastas del espacio, generando preguntas sobre su origen.

Un hallazgo que despierta preguntas

La escena fue localizada en una base de datos de la Nasa por el investigador Rami Bar Ilan, quien compartió el hallazgo con especialistas interesados en la posibilidad de vida fuera de la Tierra.

Entre ellos se encuentran el astrofísico Avi Loeb, el científico Jan Špaček y la filósofa de la ciencia Carol Cleland.

La captura de 2022 en el cráter Gale fue identificada por Rami Bar Ilan y evaluada por Avi Loeb. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS - Avi Loeb/Medium

La imagen corresponde a una toma realizada en agosto de 2022 dentro del crater Gale, una zona ampliamente estudiada por el rover debido a su potencial para revelar pistas sobre el pasado del planeta rojo.

En ese entorno, el objeto resalta por su forma definida, lo que ha llevado a algunos expertos a examinarlo con mayor detenimiento.

“La Nasa no se ha pronunciado oficialmente sobre este misterioso objeto cilíndrico”, señaló Loeb.

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Entre restos humanos y formaciones naturales

De acuerdo con Avi Loeb, una de las hipótesis más probables es que se trate de material vinculado a la propia misión.

El experto señala que “el objeto brillante tiene forma cilíndrica perfectamente redonda, mide unos 20 centímetros de largo y tiene un extremo plano. Lo más probable es que se trate de desechos de origen humano”.

Para muchos sorprendente, sin embargo, no sería la primera vez que algo similar aparece en imágenes marcianas. En otras ocasiones, piezas del sistema de descenso —como cables, partes del escudo térmico o componentes del mecanismo que depositó al rover en la superficie— han sido identificadas tras quedar expuestas por el viento o el movimiento del terreno.

Además, el entorno del planeta rojo es conocido por generar formaciones rocosas con apariencias inusuales. Fenómenos geológicos han dado lugar a estructuras redondeadas o cristalinas que, a simple vista, pueden parecer objetos fabricados.