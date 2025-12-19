El 3I/ATLAS tras su histórico acercamiento a la Tierra: científicos aclaran la hipótesis de una supuesta nave extraterrestre

El cometa interestelar 3I/ATLAS pasó este viernes, 19 de diciembre, por su punto más cercano a la Tierra, lo que representó la mejor oportunidad para observar a este raro visitante procedente de otro sistema estelar. Durante ese periodo, investigadores y aficionados a la astronomía lograron seguir su trayectoria con mayor detalle y analizar algunas de sus características más llamativas.

Ante esto, han surgido teorías inusuales sobre su naturaleza. En la mañana de este viernes, el cometa alcanzó su máxima proximidad a la Tierra y continuó su recorrido por el espacio, de acuerdo con datos difundidos por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Desde ese organismo científico se explicó que, según los cálculos realizados, el cometa cruzó el punto de mayor acercamiento alrededor de las 04:16 GMT. La información fue compartida a través de canales oficiales, confirmando que el evento ya se había producido y que el objeto seguía alejándose de la Tierra.

El Laboratorio explicó que, en el instante de mayor aproximación, el cometa se ubicó a unos 268 millones de kilómetros de la Tierra. Aunque esta separación resulta inmensa en términos cotidianos para el planeta, los expertos señalaron que es muy reducida cuando se compara con las distancias que existen entre los sistemas estelares.

Un objeto desconocido chocó contra la Luna: así fue el extraño destello visible desde la Tierra

Asimismo, los científicos rusos hicieron referencia a las teorías surgidas tras el hallazgo del objeto, algunas de las cuales sugerían que podría tratarse de una nave de origen extraterrestre. Frente a estas especulaciones, advirtieron que durante la jornada circularían versiones exageradas o infundadas, como la idea de que el cometa habría cambiado su rumbo con la intención de acercarse a la Tierra.

“Pero pensamos que en breve se disiparán estas suposiciones. En este momento solo podemos constatar que los medios de prensa no han informado de un desembarco de extraterrestres en la Tierra”, señaló en Telegram el centro de investigaciones científicas.

Imagen que hace referencia al cometa interestelar 3I/ATLAS. Foto: Getty Images

Además, los científicos se refirieron a la hipótesis de que el objeto fuera una nave de origen extraterrestre y señalaron que esa posibilidad siempre resultó poco creíble. Desde una perspectiva objetiva, explicaron que no tendría sentido imaginar a seres inteligentes desplazándose durante más de un año a una velocidad extremadamente lenta por un sistema estelar desconocido para luego modificar de forma repentina su trayectoria.

Cabe recordar que este cometa es el tercer objeto interestelar identificado hasta ahora, tras Oumuamua y Borisov. Detectado el 1.º de julio de 2025, el 3I/ATLAS pasó por el perihelio el pasado 29 de octubre y desde entonces inició su trayectoria de salida. De acuerdo con cálculos de la NASA, se mantendrá a unos 1,8 UA (aproximadamente 270 millones de kilómetros), sin representar ningún peligro, pero su origen externo al sistema solar lo convierte en un caso de alto valor científico.