Tras cerca de 20 horas de incertidumbre, las autoridades lograron rescatar con vida a las personas que permanecían secuestradas en el almacén Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena.

El operativo, realizado durante la madrugada del miércoles, 25 de noviembre, fue ejecutado por unidades especiales del Ejército y la Policía, bajo la dirección del presidente Abelardo De La Espriella, quien siguió el desarrollo de la intervención desde una sala de crisis en la Base Naval.

Se disfrazaron para intentar escapar: detalles de los secuestradores del Éxito de Cartagena; uno fue abatido

Una de las trabajadoras que se encontraban en el establecimiento relató a la emisora La FM que los delincuentes habrían ingresado por la zona de acceso del personal con la intención de robar un carro de valores. Según su testimonio, la alerta comenzó cuando un hombre salió corriendo para advertir sobre el atraco, pero varios clientes no reaccionaron a tiempo. Posteriormente, los sujetos armados cerraron el portón y dejaron atrapadas a las personas que todavía estaban dentro del establecimiento.

Sin embargo, el avance de la tecnología habría sido clave para alertar a las autoridades y frustrar los planes de los delincuentes dentro del establecimiento. Las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos, lo que llevó a los operadores a activar los botones de pánico y avisar oportunamente sobre la situación.

Las cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales herramientas para prevenir robos. Foto: Getty Images

Pero, ¿cómo funcionan las cámaras de seguridad? Aunque se desconoce qué tipo de tecnología utilizan las tiendas del Grupo Éxito, según el blog Eufy, estos dispositivos suelen contar con lentes que captan la luz, sensores CCD o CMOS que la convierten en señales eléctricas para generar imágenes digitales, sistemas de alimentación mediante baterías o corriente eléctrica y conexiones que permiten transmitir la información, ya sea a través de cables Ethernet o coaxiales o mediante redes inalámbricas como wifi.

Gracias a estos dispositivos, capaces de detectar movimientos sospechosos, se pueden activar los botones de pánico, herramientas de seguridad que pueden presentarse en forma de pulsera, colgante o control portátil y que permiten solicitar ayuda de manera inmediata mediante una alerta enviada a los servicios de emergencia, familiares o centros de vigilancia, según información de Alai Secure.

Estas herramientas de seguridad pueden presentarse en forma de pulsera, colgante o control portátil. Foto: Gobernación del Valle

Algunos modelos incorporan tecnología GPS para compartir la ubicación de quien lo utiliza y, cuando funcionan mediante sistemas IoT o M2M, pueden transmitir avisos a través de redes móviles, incluso si fallan las conexiones convencionales.