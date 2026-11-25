La capa de ozono, situada en la estratosfera, cumple una función fundamental para la vida en la Tierra: filtra gran parte de la radiación ultravioleta (UV) que llega del Sol.

No obstante, durante décadas, el uso de sustancias químicas como los clorofluorocarbonos (CFC) y los halones, presentes en refrigerantes, aerosoles y extintores, ha contribuido a su deterioro, especialmente en la región de la Antártida.

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Ante este problema, en 1987 se puso en marcha el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional que estableció medidas para reducir la producción y el consumo de estos compuestos. Desde entonces, se han registrado avances en la recuperación de la capa de ozono. De mantenerse esta tendencia, se estima que el agujero antártico podría volver a los niveles de 1980 hacia el año 2070.

La evolución de este proceso es vigilada constantemente por la Nasa, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y otras instituciones, que utilizan satélites, globos atmosféricos e instrumentos terrestres para medir la concentración de ozono.

Los registros más recientes muestran que el agujero de ozono alcanzó una extensión media de 25 millones de kilómetros cuadrados entre septiembre y octubre de 2026, una superficie que supera en más del doble el territorio de Estados Unidos.

Según los datos recopilados, el fenómeno llegó a su punto máximo el 18 de septiembre, cuando cubrió 27,1 millones de kilómetros cuadrados. Esta cifra equivale al 90 % de la extensión récord registrada en el año 2000.

Así se ve el agujero de ozono a lo largo de los años. Foto: NASA

Para entender estas mediciones, es importante aclarar que el llamado agujero de ozono no es una abertura en la atmósfera. Se trata de una región de la estratosfera, sobre la Antártida, en la que la concentración de este gas disminuye considerablemente hasta ubicarse por debajo de las 220 unidades Dobson, el umbral utilizado para identificar este fenómeno.

Su formación está relacionada con la presencia de sustancias como el cloro y el bromo, que se liberan cuando los CFC y otros compuestos químicos se descomponen en la atmósfera. Una vez que llegan a la estratosfera, estas partículas participan en reacciones químicas favorecidas por las nubes polares, que aceleran la destrucción del ozono.

En 2026, el comportamiento del agujero estuvo marcado por un vórtice polar inusualmente intenso. Este sistema de vientos mantiene el aire frío concentrado sobre la Antártida y crea las condiciones necesarias para que se produzcan las reacciones químicas que reducen el ozono. Su persistencia hizo que el deterioro se prolongara durante buena parte de la temporada y permitió que la extensión del fenómeno alcanzara niveles que no se observaban desde hacía una década.

Aunque en los últimos años se han identificado señales de recuperación, los científicos señalan que las condiciones atmosféricas particulares de 2026 influyeron en este comportamiento excepcional.

Así se ve el agujero de ozono a lo largo de los años. Foto: NASA

Los resultados indican que la concentración de ozono sobre el Polo Sur llegó a su punto más bajo del año el 17 de octubre, cuando registró 105 unidades Dobson. Como referencia, el mínimo histórico medido en esa región fue de 92 unidades Dobson, en octubre de 2006.

Por esta razón, aunque el agujero de 2026 presentó una extensión considerable, no significa que haya sido el año con mayor pérdida de ozono. Su tamaño es solo uno de los indicadores que permiten evaluar el fenómeno. También es necesario tener en cuenta la intensidad del adelgazamiento de la capa y el tiempo durante el cual se mantienen estas condiciones.