Los dispositivos de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, tienen un elemento visual que puede pasar inadvertido para muchos usuarios: un símbolo compuesto por círculos y pequeños puntos. Aunque a primera vista parece una representación de planetas o satélites, su diseño tiene un significado relacionado con uno de los grandes objetivos de Elon Musk.

¿Por qué “Marte nos espera para matarnos”? Científico pone en duda el ambicioso plan de Elon Musk

La figura no fue elegida al azar. Detrás de ella hay una referencia a la exploración espacial y a una trayectoria que permite viajar entre dos planetas. Se trata de un concepto utilizado en la planificación de misiones fuera de la Tierra.

¿Qué significa el símbolo que aparece en los routers de Starlink?

El diseño representa, de manera simplificada, una órbita de transferencia entre la Tierra y Marte. Esta trayectoria está relacionada con la denominada transferencia de Hohmann, una maniobra que permite trasladar una nave espacial de una órbita a otra utilizando una ruta elíptica.

El concepto recibe su nombre del ingeniero alemán Walter Hohmann, quien estudió este tipo de desplazamientos orbitales. Su aplicación permite calcular recorridos que requieren una cantidad relativamente baja de combustible, una condición importante para las misiones espaciales.

La transferencia de Hohmann permite calcular una trayectoria elíptica para viajar entre la órbita de la Tierra y la de Marte. Foto: Bloomberg via Getty Images

A diferencia de lo que podría imaginarse, una nave que viaja de la Tierra a Marte no sigue una línea recta. Ambos planetas se desplazan constantemente alrededor del Sol, por lo que es necesario calcular sus posiciones para que la nave llegue a su destino en el momento adecuado.

Mediante esta maniobra, la nave modifica su órbita y comienza un recorrido elíptico que se extiende hasta la distancia a la que se encuentra Marte. Los ingenieros deben determinar cuándo realizar el lanzamiento para que el vehículo espacial y el planeta coincidan en el punto previsto.

¿Por qué Starlink utiliza un símbolo relacionado con la exploración espacial?

La referencia tiene relación con SpaceX, compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, a la que pertenece Starlink. Aunque el servicio comercial está enfocado en proporcionar conexión a internet mediante satélites que orbitan la Tierra, la empresa también desarrolla proyectos para ampliar las posibilidades de los viajes espaciales.

Uno de sus principales objetivos es desarrollar Starship, un sistema de transporte espacial con el que busca realizar misiones a la Luna y Marte.

Los ingresos por las suscripciones de Starlink también estarían destinados a financiar los proyectos espaciales de Elon Musk. Foto: Getty Images

Además, Musk ha señalado que los ingresos que Starlink obtiene mediante las suscripciones a internet sirven para financiar los desarrollos y programas de la compañía relacionados con sus planes de llegar al planeta rojo.

De esta manera, el símbolo de los routers conecta dos actividades que, aunque parecen distintas, hacen parte de la misma apuesta empresarial: ofrecer internet desde el espacio y avanzar en la exploración de otros mundos.