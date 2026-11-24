OpenAI continúa ampliando las capacidades de ChatGPT con una actualización enfocada en mejorar la experiencia de quienes utilizan el asistente para resolver dudas, consultar información y realizar diferentes tareas en su día a día.

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La compañía presentó una versión de GPT-6.2 Sol adaptada específicamente a la pestaña de Chat, con la que busca ofrecer respuestas más precisas y completas ante solicitudes que requieren instrucciones detalladas o consultas en internet.

Este lanzamiento llega después de la presentación de GPT-6.2 Astra y Sol, dos modelos con los que la empresa de Sam Altman busca fortalecer el rendimiento de sus herramientas, especialmente en actividades profesionales que demandan mayor capacidad de procesamiento y eficiencia.

Dentro de esta nueva familia, Sol fue concebido como una alternativa versátil y eficiente. Ahora, OpenAI busca aprovechar esas características en las conversaciones habituales de ChatGPT, por lo que desarrolló una versión ajustada a las necesidades de los usuarios que interactúan con el asistente desde su apartado de Chat.

Imagen de referencia de ChatGPT desde el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

La actualización responde a que esta pestaña está diseñada para mantener conversaciones, responder preguntas y atender solicitudes en tiempo real. Por su parte, Work está orientada a actividades más elaboradas que requieren varios pasos y en las que el usuario puede delegar buena parte del proceso en el asistente.

Entre las novedades anunciadas por OpenAI se encuentra una mejor capacidad para interpretar instrucciones extensas y atender consultas que implican buscar información en la web.

También incorpora avances en el análisis de imágenes, pues puede reconocer elementos pequeños que podrían pasar inadvertidos, como palabras impresas en una etiqueta o símbolos que aparecen en un aviso.

Otra de las mejoras está relacionada con la comparación de productos y servicios disponibles en internet. En estos casos, el modelo podrá organizar las alternativas teniendo en cuenta los criterios que resulten más relevantes para cada persona, como el costo o la ubicación, en lugar de limitarse a presentar una lista de opciones.

Imagen de referencia de conversación con ChatGPT. Foto: Europa Press via Getty Images

Asimismo, GPT-6.2 Sol tendrá mayor capacidad para identificar cuándo una conversación puede dar lugar a una sugerencia adicional. Por ejemplo, si alguien consulta el precio de un artículo, el asistente podría proponer configurar una alerta para recibir una notificación cuando su valor disminuya.

Según informó la compañía en una publicación en la red social X, esta versión optimizada de GPT-6.2 Sol está disponible para los suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise de ChatGPT.