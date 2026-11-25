Grupo Éxito informó que la emergencia registrada en uno de sus almacenes en Cartagena concluyó luego de que las autoridades competentes confirmaran la liberación de todas las personas que permanecían retenidas en el establecimiento.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía señaló que las personas involucradas se encuentran a salvo y que, tras la atención de la emergencia, el almacén Éxito Cartagena abrió nuevamente sus puertas al público.

“Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo”, indicó la compañía en el documento.

Comunicado Grupo Éxito. Foto: Grupo Éxito.

La empresa manifestó su solidaridad con los colaboradores, clientes y sus familiares que vivieron momentos de angustia e incertidumbre durante la emergencia. También reiteró que la vida, la seguridad y el bienestar de las personas constituyen su principal prioridad.

Los rehenes fueron liberados sobre las dos de la mañana en el Exito de Cartagena. Foto: Fotomontaje SEMANA

En su pronunciamiento, Grupo Éxito reconoció el trabajo de la Presidencia de la República, las autoridades y la Fuerza Pública durante la atención de la emergencia. La organización destacó la coordinación y el compromiso de las instituciones que participaron en el operativo y facilitaron el reencuentro de las personas retenidas con sus familias.

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“Agradecemos a la Presidencia de la República, a las autoridades y a la Fuerza Pública por su labor, compromiso y coordinación durante la atención de esta situación. Reconocemos el trabajo de todas las personas que hicieron posible que quienes permanecían retenidos hoy estén a salvo y puedan reencontrarse con sus familias”, señaló la compañía.

Asimismo, agradeció a sus equipos de trabajo por la fortaleza y el compromiso demostrados durante los momentos difíciles.

En cuanto a la atención posterior a los hechos, la compañía indicó que concentrará sus esfuerzos en acompañar a quienes estuvieron involucrados y a sus familias, además de brindarles el apoyo que requieran.