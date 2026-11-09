NASA aclara qué tan probable es que un asteroide impacte la Tierra y revela cuál es su mayor preocupación

Una de las hipótesis sobre posibles catástrofes en la Tierra está relacionada con el impacto de un asteroide. La caída de uno de estos cuerpos celestes podría ocasionar daños de gran magnitud, dependiendo de su tamaño y de la zona afectada. Por esta razón, los científicos llevan años estudiando estos objetos y analizando qué tan probable sería un evento de este tipo.

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La NASA es una de las entidades que trabaja en esta labor. A través de sus investigadores, telescopios y diferentes herramientas tecnológicas, la agencia espacial monitorea los asteroides y cometas que podrían acercarse a nuestro planeta.

Según explican, la mayoría de los asteroides orbitan alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, en una región conocida como el cinturón principal de asteroides. Estos cuerpos tienen tamaños muy variados.

Aunque existe la posibilidad de que algunos se acerquen demasiado a la Tierra, los expertos consideran muy poco probable que un asteroide con dimensiones suficientes para causar daños generalizados impacte contra el planeta durante los próximos 100 años o más.

Entre los cuerpos que requieren mayor atención están los llamados objetos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés). Se trata de asteroides y cometas cuyas trayectorias pueden aproximarlos a nuestro planeta debido a las interacciones gravitacionales con otros cuerpos celestes.

No todos representan el mismo nivel de riesgo. Los objetos de poco más de un metro ingresan a la atmósfera varias veces al año y, por lo general, se desintegran sin ocasionar daños importantes. En cambio, los impactos de cuerpos más grandes son mucho menos frecuentes, pero sus consecuencias pueden ser considerablemente más graves.

Imagen de referencia de un asteroide chocando con la Tierra. Foto: Getty Images

¿Qué tan destructivo podría ser el impacto de un asteroide?

La magnitud de los daños depende principalmente del tamaño del objeto. De acuerdo con las estimaciones de la NASA, los asteroides de unos 10 metros pueden ingresar a la atmósfera aproximadamente cada diez años y producir explosiones luminosas y ondas de choque capaces de romper ventanas en zonas cercanas.

El riesgo aumenta con las dimensiones del cuerpo celeste. Un asteroide de 140 metros podría formar un cráter de hasta dos kilómetros y ocasionar víctimas en zonas densamente pobladas. Por su parte, uno de un kilómetro tendría el potencial de provocar una devastación de alcance global.

Los escenarios más extremos corresponden a objetos de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Aunque sus impactos son excepcionalmente raros, podrían desencadenar extinciones masivas y transformar las condiciones de vida en el planeta.

Imagen de referencia de un asteroide chocando con la Tierra. Foto: Getty Images

Para identificar posibles amenazas, la agencia cuenta con una red de telescopios terrestres y espaciales que permite localizar estos objetos, seguir sus movimientos y calcular sus probabilidades de impacto.

Además, cuenta con protocolos para actuar ante posibles amenazas. Si un objeto alcanza una probabilidad igual o superior al 1 % de impactar contra la Tierra durante los próximos 50 años, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) debe informar a las autoridades estadounidenses y comunicar los posibles riesgos a la población.