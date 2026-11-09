La NASA busca nuevos astronautas para viajar a la Luna: estos son los requisitos para participar

La NASA abrió una nueva convocatoria para seleccionar astronautas que participen en las próximas misiones del programa Artemis, cuyo objetivo es ampliar la presencia humana en la Luna y avanzar en la construcción de una base lunar permanente. El anuncio se realizó el sábado 7 de noviembre de 2026, durante una exhibición aérea en el Centro Espacial Kennedy.

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Esta será la primera convocatoria de la agencia espacial en dos años. En el proceso anterior, más de 8.000 personas presentaron sus solicitudes y solo diez fueron seleccionadas en septiembre de 2025. Ahora, la NASA busca incorporar nuevos integrantes a su equipo, que actualmente cuenta con apenas 32 astronautas activos, mientras prepara nuevas expediciones.

La necesidad de ampliar el personal responde al incremento de las actividades previstas para los próximos años, especialmente tras el sobrevuelo lunar realizado en abril por la tripulación de Artemis II. Al respecto, Randy Bresnik, comandante de Artemis III, aseguró a The Associated Press que la agencia tiene más tareas de las que puede atender con su equipo actual.

La NASA prepara una nueva misión con la nave Orion y el cohete SLS. Foto: Getty Images

Los interesados en formar parte de la nueva generación de astronautas de la NASA tendrán plazo hasta el próximo 3 de diciembre para presentar sus candidaturas. La agencia espera anunciar a los seleccionados a finales de 2027, quienes iniciarían un exigente proceso de preparación a comienzos de 2028.

Ante la cercanía de estos proyectos, Randy Bresnik hizo un llamado a quienes estén interesados en participar en la exploración espacial y les pidió no aplazar su decisión. El comandante de Artemis III destacó que, para cuando los nuevos candidatos comiencen su preparación, ya habrá personas trabajando en la Luna, por lo que considera que esta es una oportunidad para sumarse a una etapa importante.

La construcción de una futura base permanente en la Luna será un proceso gradual que dependerá del envío de diferentes equipos y recursos. Foto: NASA

Antes de ese objetivo, Bresnik y los otros tres integrantes de su tripulación viajarán a la órbita terrestre durante el próximo verano para ensayar el acoplamiento de su cápsula con dos módulos lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Esta misión no contempla un viaje alrededor de la Luna, sino que funcionará como una prueba previa a Artemis IV.

Por su parte, la construcción de una futura base permanente en la Luna será un proceso gradual que dependerá del envío de diferentes equipos y recursos. Entre los elementos previstos se encuentran vehículos de exploración, sistemas robóticos, estructuras e infraestructura para garantizar el suministro de energía.

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Sin embargo, convertirse en astronauta requiere preparación, paciencia y experiencia profesional. Frank Rubio, integrante de la tripulación de Artemis III y quien permaneció 371 días consecutivos en el espacio, explicó que los aspirantes deben ser ciudadanos estadounidenses, tener un título universitario y superar al menos dos años de entrenamiento, aunque podrían transcurrir varios años antes de viajar al espacio.

También aclaró que las misiones lunares representan apenas una pequeña parte de su trabajo, pues la mayor responsabilidad consiste en contribuir al desarrollo de los objetivos de exploración. Esta convocatoria dará lugar a la promoción número 25 de astronautas de la NASA, cuya primera generación, conocida como Mercury Seven, fue seleccionada en 1959.