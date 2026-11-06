La NASA presentó un avión de tecnología avanzada capaz de volar a más de 13.000 metros y recorrer largas distancias

La NASA se prepara para ampliar los límites de la investigación aeronáutica con una nueva aeronave experimental. El X-70 Fractal es el proyecto con el que la agencia estadounidense busca poner a prueba sistemas de vuelo más avanzados, estudiar nuevas formas de maniobrabilidad y explorar capacidades que todavía no se han demostrado en aviones tripulados.

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La presentación de este modelo se llevó a cabo durante la cumbre UP.Summit, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Su llegada representa un nuevo capítulo en los programas de investigación de la NASA, que durante décadas han recurrido a aeronaves experimentales para desarrollar tecnologías que posteriormente han contribuido a transformar la aviación.

Uno de los aspectos más llamativos del X-70 es su arquitectura modular. El avión puede transportar más de 900 kilogramos de equipos de investigación, tanto en espacios internos como en soportes externos. Esta característica permitirá modificar su configuración y sustituir los instrumentos de prueba con rapidez, de manera que los equipos científicos puedan realizar diferentes ensayos sin prolongar los tiempos de preparación.

A esto se suma un sistema de control de vuelo avanzado y reconfigurable, con el que los investigadores tendrán la posibilidad de estudiar el comportamiento y la respuesta de la aeronave ante distintas condiciones. La intención es llevar a cabo pruebas que permitan explorar nuevas capacidades de maniobra durante vuelos reales.

Kennedy Space Center de la NASA, en Florida. Foto: Getty Images

En términos de rendimiento, el modelo tiene un peso de despegue cercano a los 4.535 kilogramos. Puede alcanzar una velocidad de Mach 0,75, volar a una altura máxima aproximada de 13.700 metros y cubrir más de 2.700 kilómetros de distancia. Estas características le permitirán funcionar como una plataforma de pruebas para investigaciones aeronáuticas de alta exigencia.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, confirmó que el avión se incorporará a las operaciones de investigación de la agencia y que su primer vuelo bajo el emblema institucional está previsto para los próximos dos años. El funcionario también señaló que este proyecto forma parte de una nueva etapa de desarrollo tecnológico para la aeronáutica.

La iniciativa continúa una tradición que incluye algunos de los modelos experimentales más importantes de la historia de la aviación. En 1947, el Bell X-1 consiguió superar por primera vez la barrera del sonido. Años después, el X-15 permitió estudiar el vuelo hipersónico, mientras que el actual X-59 busca demostrar que es posible realizar vuelos supersónicos con una reducción significativa del estruendo que producen.

Imagen de referencia del X-70 Fractal. Foto: Getty Images

Para Laurie Grindle, directora de la División de Aeronáutica de la NASA, sumar otro avión de estas características permitirá impulsar los proyectos de investigación y acelerar la evaluación de nuevas tecnologías.

Con el X-70 Fractal, la agencia estadounidense busca mantener esa línea de experimentación y contar con una herramienta que facilite el desarrollo de soluciones para los aviones del futuro.