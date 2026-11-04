La NASA anuncia un doble acercamiento a la Tierra: dos naves espaciales pasarán cerca del planeta en los próximos días

Un acontecimiento ha llamado la atención de la comunidad científica. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que dos naves espaciales de la misión ESCAPADE pasarán cerca de la Tierra en noviembre de 2026, antes de continuar su trayecto hacia Marte.

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De acuerdo con la agencia, ambas sondas realizarán sus sobrevuelos cerca de la Tierra de manera consecutiva. La información fue compartida a través de la cuenta oficial NASA Solar System en la red social X, donde la entidad explicó que estas maniobras hacen parte de su trayectoria hacia Marte.

De esta manera, los vehículos aprovecharán su paso por las cercanías de la Tierra antes de continuar con las siguientes etapas de su misión espacial. Además, la NASA señaló que ambas naves podrían ser observadas con ayuda de telescopios durante las horas previas a sus respectivos acercamientos.

NASA’s twin ESCAPADE spacecraft swing past Earth one by one on Nov. 6-7 and 8-9 on their way to Mars. Have a telescope? You may be able to spot each spacecraft in the hours before each flyby as a faint dot drifting slowly east to west. 🔭 Star charts for locations across the U.S.: https://t.co/kLgZ4LRr6p — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 3, 2026

“Las naves espaciales gemelas ESCAPADE de la NASA pasan por la Tierra una tras otra los días 6-7 y 8-9 de noviembre en su camino hacia Marte. ¿Tienes un telescopio? Es posible que puedas avistar cada nave espacial en las horas previas a cada sobrevuelo como un punto tenue que se desplaza lentamente de este a oeste", señaló la agencia en una publicación compartida en la red social.

De acuerdo con la NASA, cada una de las naves espaciales podría observarse como un punto tenue que se desplaza lentamente de este a oeste en el cielo. Para facilitar su identificación, la agencia publicó mapas estelares de diferentes ubicaciones de Estados Unidos, con los que los observadores podrán orientarse para los sobrevuelos.

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Uno de los aspectos más importantes de esta maniobra es el aprovechamiento del llamado efecto Oberth, un principio de la mecánica orbital que permite aumentar la energía de una nave cuando sus motores se encienden mientras se desplaza a gran velocidad. En este caso, las sondas utilizarán las condiciones de su aproximación a la Tierra para obtener el impulso necesario que les permitirá continuar su trayectoria hacia Marte.

Este procedimiento hace parte de la estrategia de navegación de la misión ESCAPADE, cuyo objetivo es llevar ambas naves hasta el planeta rojo. Según el cronograma divulgado por la NASA, los vehículos tienen previsto llegar a Marte en septiembre de 2027, donde inicialmente ingresarán en una órbita de captura amplia alrededor del planeta.

Las sondas utilizarán las condiciones de su aproximación a la Tierra para obtener el impulso necesario que les permitirá continuar su trayectoria hacia Marte. Foto: Getty Images

Una vez allí, los equipos responsables de la misión realizarán diferentes maniobras para ajustar y sincronizar las órbitas de las dos sondas. Estas operaciones permitirán preparar los vehículos para desarrollar sus objetivos científicos, cuya fase está programada para comenzar durante la primavera de 2028 en el hemisferio norte.