NASA prepara una misión para 2028: la tecnología que permitirá a sus helicópteros recorrer más distancia en Marte

La NASA trabaja en el desarrollo de una nueva generación de helicópteros capaces de recorrer mayores distancias en Marte y alcanzar un mejor desempeño durante sus vuelos. El objetivo es que estas aeronaves puedan explorar zonas más extensas del planeta y transportar instrumentos científicos para futuras investigaciones.

Para avanzar en este propósito, los ingenieros están probando nuevos diseños de palas de rotor mediante simulaciones informáticas avanzadas y experimentos en túneles de viento. Estas pruebas buscan mejorar la aerodinámica de los helicópteros y adaptar su funcionamiento a las condiciones particulares de la atmósfera marciana, según informó la agencia espacial.

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Según información de Europa Press, el punto de partida de esta investigación es Ingenuity, el helicóptero de la NASA que se convirtió en la primera aeronave motorizada en volar en otro planeta. Su legado continuará con la misión SkyFall, cuyo lanzamiento está previsto para 2028 y que contempla el envío de tres helicópteros para explorar Marte.

Ambas misiones utilizan palas diseñadas para funcionar en una atmósfera mucho menos densa que la terrestre. Sin embargo, los investigadores estudian alternativas que permitan superar las capacidades actuales y ampliar el alcance de las próximas aeronaves. Entre las propuestas se encuentran palas más delgadas y afiladas, con formas diferentes a las utilizadas hasta ahora.

En este trabajo participa un equipo del Centro de Investigación Ames de la NASA, ubicado en Silicon Valley, California, en colaboración con el Imperial College de Londres, en Reino Unido, y la Universidad de Nagoya, en Japón. Los investigadores desarrollaron una nueva forma transversal para las palas, conocida como perfil aerodinámico, con la que esperan mejorar considerablemente su rendimiento en Marte.

Imagen de referencia de cómo se ve Marte. Foto: Getty Images

El diseño, denominado roamx-0201, surgió de simulaciones avanzadas y algoritmos adaptados a las condiciones del planeta. A partir de estos análisis, los especialistas identificaron una estructura más delgada y asimétrica que posteriormente fue sometida a pruebas en túneles de viento. Los resultados mostraron mejoras en su funcionamiento aerodinámico y una mayor capacidad para recuperarse ante situaciones de vuelo exigentes.

El nuevo diseño podría ampliar considerablemente la distancia que recorren los helicópteros en Marte. Mediante modelos informáticos de alta precisión, los investigadores compararon el desempeño de las nuevas palas con el de Ingenuity.

Las estimaciones indican que las futuras aeronaves podrían pasar de recorrer aproximadamente 700 metros en un solo vuelo a cubrir hasta 18,7 kilómetros, además de llevar equipos para realizar investigaciones científicas.

Una de las ventajas del perfil roamx-0201 es que puede mantener un buen rendimiento durante más tiempo a velocidades elevadas antes de experimentar un fenómeno conocido como divergencia de la resistencia. Este problema ocurre cuando el comportamiento aerodinámico se deteriora de forma repentina al aproximarse a velocidades cercanas a la del sonido.

La propuesta también introduce cambios en la manera en que el aire circula alrededor de las palas. Cuando el flujo de aire pasa sobre su superficie, se forma una capa delgada conocida como capa límite. El nuevo perfil modifica intencionalmente ese flujo cerca del borde delantero de la pala, generando una perturbación que contribuye a aumentar la sustentación, es decir, la fuerza que permite mantener la aeronave en el aire.

Otro aspecto evaluado por los investigadores es la pérdida de sustentación, un fenómeno que puede provocar una disminución repentina del rendimiento y volver inestable el vuelo cuando cambia el ángulo con el que el aire incide sobre la pala.

NASA, siglas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Foto: Getty Images

Pese a los resultados prometedores, la tecnología todavía requiere más investigación antes de poder utilizarse en Marte. Las pruebas actuales también permiten identificar las diferencias entre las predicciones de los modelos informáticos y el comportamiento observado en condiciones experimentales, un paso necesario para perfeccionar los diseños.

Con estas investigaciones, la agencia espacial busca desarrollar helicópteros más eficientes, capaces de cubrir mayores distancias, transportar más instrumentos y explorar regiones que representen nuevas oportunidades para la ciencia. Los avances en las palas de rotor podrían convertirse así en una pieza clave para ampliar las capacidades de las futuras misiones de exploración del Planeta Rojo.