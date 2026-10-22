La foto de la NASA que sorprende a los científicos: captan un extraño fenómeno luminoso que apareció en el cielo

Un fenómeno luminoso causado por un cohete de SpaceX sorprendió a los habitantes de Florida, Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026. En el cielo, una enorme estructura de tonos blancos y azulados comenzó a expandirse hasta adquirir una forma similar a la de una medusa, con una especie de campana en la parte superior y largos filamentos brillantes.

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Este espectáculo pudo observarse desde distintos puntos de Florida y otros estados de la costa este del país, donde llamó la atención de quienes presenciaron la inusual aparición durante las primeras horas del día mientras permanecía un poco oscuro.

Aunque la figura parecía una criatura flotando en el espacio, su formación responde a principios físicos relacionados con la liberación de gases, la baja presión atmosférica y la incidencia de la luz solar. Este tipo de fenómeno puede producirse a decenas de kilómetros de altura, donde los gases expulsados por el cohete se expanden y forman una nube iluminada.

NASA DIFUNDE IMAGEN DE UNA EXTRAÑA “MEDUSA ESPACIAL” FORMADA POR EL LANZAMIENTO DE UN COHETE Una impresionante figura luminosa, con tonalidades azules, doradas y rojizas, captó la atención por su apariencia similar a una medusa gigante suspendida en el cielo nocturno. El fenómeno está relacionado con el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, realizado desde Cabo Cañaveral, Florida, como parte de la misión CRS-35, que transportó suministros y experimentos científicos hacia la Estación Espacial Internacional de la @NASA. El espectáculo visual se produjo cuando los gases expulsados por los motores del cohete se expandieron en las capas altas de la atmósfera y fueron iluminados por los rayos del Sol, mientras desde la superficie todavía predominaba la oscuridad. Esta combinación generó la llamativa silueta conocida como “medusa espacial”, un fenómeno óptico asociado a los lanzamientos espaciales que, pese a su apariencia inusual, tiene una explicación científica y no representa una explosión cósmica. — Alerta Noticias (@alertanoti) October 16, 2026

¿Cómo se dio la formación de este fenómeno?

El lanzamiento que dio origen al inusual espectáculo ocurrió a las 6:33 de la mañana, hora local, del martes 13 de octubre de 2026. Desde el complejo 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, despegó un cohete Falcon 9 de SpaceX que transportaba una cápsula Dragon no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esto surgió por el despegue de un cohete Falcon 9 de SpaceX que transportaba una cápsula Dragon no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). Foto: AFP

La misión CRS-35 hace parte del programa de abastecimiento comercial de la NASA y tenía como objetivo llevar más de 2.860 kilogramos de suministros, equipos e investigaciones científicas al laboratorio orbital. Entre la carga se encontraban materiales para experimentos relacionados con tejidos cardíacos y retinas artificiales, destinados al desarrollo de nuevas investigaciones.

Mientras el cohete avanzaba hacia la órbita terrestre, los gases expulsados por sus motores se expandieron y formaron una extensa nube luminosa sobre Florida. La estela adquirió una silueta similar a la de una medusa, con una estructura central brillante y filamentos que parecían tentáculos suspendidos en el cielo oscuro.

La NASA documentó una extraña ‘medusa espacial’ sobre Florida. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La NASA documentó el fenómeno en una fotografía del lanzamiento, tomada por John Kraus y publicada el 14 de octubre. Estas formaciones, conocidas popularmente como space jellyfish o medusas espaciales, suelen aparecer durante despegues realizados cerca del amanecer o del atardecer. Su origen está relacionado con la disminución de la presión atmosférica a grandes alturas, una condición que permite que los gases se expandan y produzcan estas llamativas figuras.